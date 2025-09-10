Buscan a la expareja de la mujer acuchillada en Cantillana como presunto autor de la agresión

El subdelegado del Gobierno participando en una protesta contra la violencia machista

La Guardia Civil está buscando al hombre expareja sentimental de la mujer víctima de la agresión perpetrada este pasado martes por la tarde en Cantillana, como presunto autor de los hechos, según ha confirmado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero.

El subdelegado ha explicado que la mujer, que estaba en la plaza del Llano de Cantillana cuidando a una persona mayor en el momento de la agresión, fue evacuada a un centro hospitalario y, afortunadamente, se encuentra ya dada de alta, con su familia y protegida por agentes de la Guardia Civil.

El presunto autor de la agresión, un corte en el cuello de la mujer con un arma blanca, sería según Toscano un varón expareja de la víctima, quien además figura en el Sistema Integral de Seguimiento de casos de Violencia de Género (Viogén). Es más, según el Subdelegado, pesaría incluso medida judicial de alejamiento dictada por un juzgado prohibiendo a este hombre acercarse a su expareja. La Guardia Civil, así, mantiene un amplio dispositivo de búsqueda en Cantillana y sus alrededores.