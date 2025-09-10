Agreden a una mujer con un arma blanca en el cuello en Cantillana La víctima ha sido evacuada y la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo incluso con un helicóptero

Una mujer ha sido víctima de una agresión con arma blanca la tarde de este martes en el centro de la localidad sevillana de Cantillana, según han confirmado a ABC fuentes próximas al caso.

La agresión habría sido cometida algo antes de las 19,30 horas en la plaza del Llano, en el casco histórico de Cantillana, donde esta mujer estaba al cuidado de una persona mayor.

Allí, un varón al que algunas personas del municipio identifican como expareja de la mujer habría atacado a la misma ocasionándole un importante corte en el cuello

Ante ello habría sido movilizado un importante dispositivo de emergencia, siendo la mujer evacuada primero al centro de salud de Cantillana y después a un hospital de Sevilla capital, mientras la Guardia Civil desplegaba sus efectivos, incluso con un helicóptero, en busca del presunto autor de los hechos.

La agresión sucede después de que este pasado domingo, un varón de 46 años matase a puñaladas a su pareja, una mujer de 47, en el barrio hispalense de Valdezorras.