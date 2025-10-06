¿Quién fue el autor intelectual del asalto al chalé de María del Monte?

Primero fue la Guardia Civil, después el juez encargado de la instrucción y ahora la Fiscalía. Todos otorgan a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, un papel crucial en el violento asalto al chalé de la cantante y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, la madrugada del 25 de agosto de 2023. Autor intelectual o cerebro del plan, fue el informador a la banda del 'Ruso' de todo los detalles de la vivienda: medidas de seguridad, cámaras, los defectos de las puertas de acceso, la presencia de las víctimas en la vivienda,...

Fue en febrero del año pasado cuando la Guardia Civil llevó a cabo la operación Abgena, en la que inicialmente detuvo a ocho personas por su presunta implicación en robos con violencia en viviendas del Aljarafe. Entre los detenidos se encontraba Tejado. Precisamente el asalto a la vivienda de la artista y su mujer en Gines a finales de agosto de 2023 fue el que originó esa investigación del Instituto Armado, que ya situaba al sobrino como autor intelectual del violento atraco.

Según la Guardia Civil, los miembros de la organización, liderada por un boxeador conocido en Sevilla y campeón de España en 2016, Arseny Garybian 'el Ruso', formaban un grupo compacto, respondiendo a una organización clásica de estructura piramidal y al cabecilla. Tras las primeras indagaciones, los agentes constataron la relación existente entre el autor intelectual del robo (encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte) y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés.

En el auto de procesamiento dictado el pasado mes de mayo por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla se exponía que Tejado comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda, su tía, se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo y, constituyéndose como «autor intelectual» también del hecho, les describía las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio.

Y ahora es la Fiscalía quien señala al sobrino de la artista como el foco de información a la organización para que el plan de desvalijar la casa de su tía llegara a buen puerto. El Ministerio Público solicita 30 años de cárcel para Tejado y para otros nueve investigados: seis años por cada uno de los cinco delitos de robo con violencia en concurso con detención ilegal. Son dos años más de lo que pide la acusación que ejerce María del Monte para su sobrino.

El Ministerio Público expone en su escrito de calificación que Tejado sabía del «importante patrimonio» que podía tener su tía en su casa. Aprovechó la relación con los otros acusados para «urdir un plan para asaltar la vivienda familiar» de la cantante y la periodista, así como para llevarse cuantas joyas y dinero encontraran. Eso fue a principios del año 2023.

El siguiente paso en dicho plan, según expone la Fiscalía, se produjo a mediados de ese año. Para ello, Tejado «fue estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada», lo cual supuso al acusado la «excusa adecuada» para intimar en la relación con su tía, visitándola con una «frecuencia inusual», mostrando especial interés por las condiciones de la casa y los sistemas de seguridad.

La información de Tejado

Gracias a ello, la Fiscalía asegura que Tejado logró facilitar a los demás acusados información «precisa» acerca de la vivienda: estructura de la casa, ubicación de caja fuerte, situación y estado de los sistemas de seguridad, etc.; así como «controlar a los moradores» (saber quién se encontraba en cada momento en la vivienda). Esto reafirma lo apuntado ya por el juez instructor de que el sobrino de la cantante fue el cerebro o autor intelectual del asalto.

De este modo, los investigados lograron conocer cuál era «la concreta distribución» del inmueble, la ubicación de los dormitorios, a quién correspondía cada uno y en cuál de ellos se encontraba la caja fuerte; igualmente sabían que la puerta principal sufría de deficiencias en el sistema de cierre, así como que los sistemas de alarma no estaban conectados y que las cámaras de seguridad distribuidas por el perímetro del inmueble no funcionaban.

Con toda esta información, según la Fiscalía, los acusados decidieron ejecutar su plan en cuanto Tejado les confirmara que sus moradoras se encontrarían en la casa, al ser imprescindible contar con alguien que conociera el código o contraseña que abría la caja fuerte, siendo el día elegido la madrugada del 24 al 25 de agosto de 2023, cuando se produjo lo que el Ministerio Público califica de «aterrador episodio».

Para que el plan le saliese bien, los delincuentes decidieron que «harían uso de la violencia y retendrían a las moradoras, privándolas de su libertad un largo espacio de tiempo, hasta conseguir todos sus objetivos». La primera a la que abordaron fue a la empleada del hogar en el sótano. Le robaron el móvil y la retuvieron en su habitación. Temió por su vida.

En la parte superior de la casa, otros acusados sobresaltaron a María del Monte y a Inmaculada Casal en su habitación. A la cantante la acorralaron, empujándola hacia la cama donde la colocaron decúbito prono (boca abajo) tapándole y presionándole la cabeza con una almohada al tiempo que le ataron las manos a la espalda. Le quitaron su Rólex y su móvil.

«Con la misma contundencia y agresividad» despojaron a Inmaculada Casal de su teléfono móvil obligándola a permanecer sentada en la cama y sin moverse mientras registraban violentamente toda la habitación en busca de la caja fuerte y de todo lo que de valor hallaran. Luego llegaron los golpes y las amenazas de muerte a los moradores con frases intimidatorias como: «Tener cuidado que éste –refiriéndose a otro de los acusados- mata». El objetivo era que abrieran la caja de fuerte. «Te las has dado de lista, tú esto lo vas a pagar, que sepas que éste -refiriéndose a otro de los asaltantes- te va a matar», le dijeron a la hija de la periodista, que también estaba en la casa junto a su marido. «Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte, y si no lo haces matamos a la niña». Fue otra de las amenazas.