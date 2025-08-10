Atascos de quince kilómetros en la AP-4 sentido Cádiz a su paso por Las Cabezas de San Juan La DGT así lo apunta en la información de tráfico facilitada este domingo

La Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a indicar un día más este verano que hay congestiones prolongadas en el tiempo en la carretera AP-4 por más que se haya habilitado inicialmente ese tercer carril de tres kilómetros de tamaño de forma temporal con el fin de que los miles de sevillanos y residentes en la capital andaluza puedan salir de la mejor manera a las costas gaditanas este mismo fin de semana, aunque aún quedan otros tres más para cerrar el mes que suele venir más cargado de desplazamientos en la provincia en particular y en la región en general.

De este modo, se había notificado en primera instancia en los radares de tráfico un atasco de diez kilómetros en dicha carretera AP-4 desde el kilómetro 53 correspondiente al municipio sevillano de Lebrija hasta el kilómetro 43 de la misma vía, en su caso perteneciente a Las Cabezas de San Juan, así que esta retención de envergadura se une a la ya contada el pasado sábado, donde también se experimentaron bloqueos de entre siete y nueve kilómetros a lo largo del día en esta carretera según la hora en la que se analizase el mapa del órgano de tráfico. Con el transcurso del día, de los diez kilómetros de atascos se ha pasado a los quince, llegando a afectar desde el kilómetro 50 a la altura de Lebrija al kilómetro 35 que corresponde a Trajano, aún en la provincia de Sevilla.

Aclara eso sí la DGT que no es ningún accidente lo que impide el paso de cientos y cientos de vehículos a la altura del municipio cabecense, a muy pocos kilómetros ya de El Cuervo, sino que son atascos provocados por la gran cantidad de vehículos allí atestados. Son por tanto retenciones que vuelven a poner en jaque la infraestructura en materia de carreteras que vuelve a sufrir el desgaste de las miles de personas que dejan Sevilla atrás para encaminarse hacia ciudades costeras de Cádiz.

Cabe recordar que ayer se produjo un accidente en la vía A-49 que une Umbrete con Huévar del Aljarafe, en cuyo kilómetro 12 estaba notificado que inician hasta trece kilómetros de retenciones, esto es hasta el kilómetro 25, y retrasando a su vez el paso de muchos sevillanos que se vieron atrapados en dicho escenario. Este mismo domingo temprano la provincia ha visto cómo la carretera se ha cobrado la vida de un motorista de 67 años en la A-4 de Dos Hermanas.