Muere un motorista de 67 años en un accidente de tráfico en la A-4 en Dos Hermanas

A primera hora de la mañana de este domingo ha perdido la vida un motorista de 67 años de edad en un accidente de tráfico del que de momento no constan más detalles sucedido en la carretera A-4 en el municipio sevillano de Dos Hermanas, aumentando así las cifras a nivel provincial de fallecimientos en este tipo de circunstancias en este último mes estival tan marcado por el alto número de desplazamientos por carretera.

El accidente, tal y como aclaran fuentes del 112 a este medio, se produjo específicamente en el kilómetro 553 de la autovía A-4 en torno a las 7:35, que fue cuando recibieron distintas llamadas de alarma los servicios de emergencia, que fueron los que actuaron seguidamente para enviar agentes pero nada se pudo hacer por salvar la vida de este hombre.

Hasta dicho kilómetro 553 de la autovía A-4 se desplazaron tanto miembros de la Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, que fueron a tratar de ayudar al mencionado motorista, pero sólo pudo quedar certificada su muerte en una triste noticia del fin de semana que se suma a las ya contadas en este ámbito en los últimos meses.