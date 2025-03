Unos 50 vecinos de San Juan de Aznalfarache reciben a pedradas a los policías que fueron a abortar una fiesta

Madrugada del viernes al sábado pasado. Una patrulla de la Policía Local de San Juan recibe varias llamadas de vecinos de la barriada Santa Isabel alertando de la c elebración de una fiesta en la Esquina del Gato.

Son las tres de la mañana cuando los agentes se acercan hasta esta zona de San Juan para abortar una fiesta . Fue entonces cuando son recibidos «con piedras, naranjas y otros objetos» , denuncia el Sindicato Independiente de la Policía Local de San Juan en su perfil de Facebook.

«Nuestra policía ha sido atacada por unas cincuenta "personas" con lanzamiento de todo tipo de objetos a las 3 de la mañana cuando trataba de abortar una de tantas fiestas que de madrugada se celebran en el barrio de Santa Isabel y que tanto están perjudicando a los vecinos», explican fuentes de este sindicato independiente.

Por su parte, el propio perfil de la Policía Local de San Juan de Aznalfarache corrobora estos hechos y añade que «todo ocurrió cuando la dotación de Policía local y Policía Nacional de manera conjunta acudió a varias llamadas telefónicas en las que se informaba de la celebración de una fiesta al aire libre por parte de una cincuentena de personas».

Estas mismas fuentes apuntan que «a la llegada de los agentes, varios individuos recibieron a los funcionarios con el salvaje lanzamiento de objetos , entre ellos, piedras y naranjas».

A pesar de los esfuerzos de estas dotaciones policiales y ante el hostil recibimiento de estos vecinos, los agentes se vieron obligados a «replegarse, no sin antes intentar dar alcance a los autores, lo que fue infructuoso ».

Por su parte, desde el sindicato policial del Ayuntamiento van más allá y acusan directamente al alcalde , Fernando Zamora. «San Juan es un desgobierno porque su máximo responsable no está cualificado para dirigirlo».

Además, critican la situación que, según comentan, vive San Juan, «un lugar, donde s e tiran cohetes en cumpleaños y las hermandades tienen que justificarse de no haber sido , se hacen barbacoas o se montan piscinas en la vía pública. La mayoría no respeta la medidas anticovid, se realizan botellonas simultáneas en la zona del Monumento, la Cooperativa, Carrefour, Vistahermosa y Montelar. Se multiplican las ocupaciones, robos, tirones y atracos, la suciedad se camufla con reportajes fotográficos, se infringen todo tipo de normas cívicas y no se lo pierdan , el gobernante quiere resolverlo con dos policías cuya edad supera en la mayoría de los casos los cincuenta años».

De momento, ABC está a la espera de un comunicado oficial del Ayuntamiento de San Juan para conocer los hechos acaecidos así como una respuesta a esta denuncia del sindicato independiente de la Policía Local.

Bajo mínimos

Hay que recordar que desde que se aprobó en 2019 la jubilación anticipada para los policías locales, doce agentes de San Juan han salido de la plantilla . Una reducción drástica de efectivos que han sufrido muchos ayuntamientos. Sin ir más lejos, el déficit en la capital se cifra en torno a 400 efectivos, según anunciaba ABC hace un par de días.

Fuentes policiales relatan las dificultades que tienen para trabajar con un número tan reducido de efectivos. Esto ha obligado que en el turno de tarde y en el de noche, ahora en periodo de vacaciones, tan sólo están operativos dos funcionarios policiales.