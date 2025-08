El PSOE de Huévar del Aljarafe se desangra: no fue ninguno de sus concejales al pleno del presupuesto municipal

La situación del PSOE del municipio de Huévar del Aljarafe es poco menos que caótica meses después seguir inmerso en un grave proceso de descomposición al continuar en calidad de investigados dos exalcaldes que encabezaron en su día la formación, Rafael Moreno y Áurea Borrego, cuyo juicio por un presunto delito de prevaricación derivado de contrataciones de vecinos a cambio de votos fue aplazado hasta 2026 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a razón de la baja de la jueza. A ellos dos les reclamaba la Fiscalía trece años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de empleo y cargo público, al observar la misma que dicha presunta contratación se producía «de forma absolutamente irregular, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad», y sin olvidar que sendos fueron los grandes protagonistas de los papeles de Huévar que ya fueron publicados por este periódico.

Se trata el expuesto anteriormente de un contexto necesario para comprender cómo al pleno del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe celebrado el pasado jueves 31 de julio y en el que se sometió a debate el presupuesto municipal que terminó saliendo adelante no acudió ninguno de los cuatro concejales del PSOE que tienen representación en dicho municipio sevillano, al haber renunciado ya por su lado dos de forma previa y no acudir ni el secretario general, Israel Álvarez, ni el portavoz, Ignacio Rosado, este último por motivos que no han trascendido a la esfera pública.

En la mañana de la jornada plenaria el representante Israel Álvarez anunció que no podría asistir al pleno porque tenía que acompañar a su hija al médico, pero a Álvarez se le ocurrió la idea de aportar en el Facebook del partido, pese a su ausencia, la intervención que hubiera hecho en dicha asamblea con el fin de que la misma constara en acta, algo que según denuncian sorprendidos desde el gobierno local liderado por el PP no consta verdaderamente en el reglamento. Así pues, con esa nueva renuncia, el PSOE tan solo cuenta en la presente legislatura con dos concejales en activo: el mencionado portavoz, que es Ignacio Rosado; y el secretario general, Israel Álvarez, dos de cuatro. Dichas ausencias no sólo se produjeron en el pleno en el que se debatía el presupuesto municipal, es que tampoco hicieron acto de presencia en la Junta de Portavoces previa a dicho momento clave en la hoja de ruta del futuro de este rincón del Aljarafe.

Visión desde la bancada de la alcaldesa del pleno municipal del pasado 31 de julio en Huévar del Aljarafe ABC

Por si fuera poco, durante dicho pleno tan esencial para las cuentas del municipio hispalense se dio cuenta de la renuncia al cargo de otro concejal socialista, José María Ortiz, cuya marcha se sumaba a la renuncia de Rocío Fernández producida en octubre del año pasado, pero la concejal que debe sustituirla por ser la siguiente en la lista, Ana Oropesa, a día de hoy no ha presentado la documentación oportuna para tomar posesión, ni tampoco ha renunciado formalmente al puesto, por lo que no pueden sustituirla, así que dicha plaza sigue sin ser cubierta por más que fueron 663 los vecinos hervenses los que confiaron en la formación local en las últimas elecciones municipales, por debajo de los 875 votos que obtuvo el PP de María Eugenia Moreno y que se han visto traducidos en seis concejales, dos más que la oposición que conforma el PSOE, que dio explicaciones a través de sus redes sociales.

«Una ausencia puntual no significa falta de compromiso: al contrario»

«Queremos informar a todos nuestros vecinos y vecinas que hoy, 31 de julio de 2025, el Grupo Municipal Socialista no ha podido asistir al pleno ordinario por causas personales, laborales, familiares y de salud, debidamente justificadas y comunicadas», escribían en la formación en primera instancia. «Una ausencia puntual que no significa, en ningún caso, falta de compromiso: al contrario. Seguimos firmes en nuestra labor de oposición útil, vigilante y propositiva, que antepone siempre el interés de Huévar y de su gente», aseguraban. En el otro lado de la mesa, la alcaldesa popular, María Eugenia Moreno, lamentaba ilustrando con una imagen el plantón de los socialistas en un día elemental para el futuro de sus vecinos, donde quedó aprobado el presupuesto hervense cuya cantidad ascendía a 5.346.887,33 euros, con un superávit de 1.506.871,29 euros: «Este es el nivel de responsabilidad, la capacidad de trabajo, el respeto hacia sus votantes y el interés, y lo que le importa Huévar al PSOE. Un PSOE que solo ha acudido para ver los expedientes del pleno, que constaba de 17 puntos. Sólo han estado veinte minutos, sin ver ni tan siquiera el borrador del presupuesto municipal», deslizaba indignada la primera edil.