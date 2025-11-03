Suscríbete a
Las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe terminarán en primavera

Los trabajos de la plataforma se encuentra al 65% de ejecución, la cual dará servicio a 12.000 usuarios diariamente

Rocío Díaz visita las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe
S. P.

La obras del carril para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) que conectará el Aljarafe Norte con la estación de Plaza de Armas se encuentran ejecutadas en un 65%. Así lo ha anunciado este lunes la Junta de Andalucía que pone la ... vista en la primavera para terminar unos trabajos que han supuesto una inversión de 16,5 millones de euros.

