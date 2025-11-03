Nuevos cortes de tráfico en Triana: comienza la segunda fase de las obras de Pagés del Corro

Las obras de Pagés del Corro continúan avanzando. Este lunes 3 de noviembre ha comenzado la segunda fase de los trabajos, que comprende el tramo entre la calle Victoria y la calle Farmaceútico Murillo Herrera.

En dichas labores, Emasesa sustituirá la red ... de abastecimiento, saneamiento y se cambiarán las baldosas de las calles aledañas Victoria, Luca de Tena y de la vía principal Pagés del Corro.

Los avances en las labores conllevan más modificaciones y límites al tráfico en el barrio de Triana. Durante este periodo, varias calles quedan en «fondo de saco», manteniendo acceso provisional exclusivamente para residentes y garajes, en las siguientes vías: calle Farmacéutico Murillo Herrera, entre Luz Arriero y Pagés del Corro; calle Ardilla, entre Plaza de los Mártires y Pagés del Corro; calle Rosario Vega, entre Fortaleza y Pagés del Corro; calle Paraíso, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro; calle Génova, entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro; y calle Salado, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro.

Asimismo, continúa el cambio de sentido implantado en las siguientes vías: calle Troya, tramo Rodrigo de Triana - Fortaleza; calle Fortaleza, tramo Troya - Gonzalo Segovia, y calle Virgen de las Huertas, tramo República Argentina - Paraíso.

Alternativas para circular

El tráfico con dirección a Plaza de Cuba debe circular por el itinerario alternativo establecido a través de calle Evangelista - calle Esperanza de Triana - Avenida República Argentina.

En cuanto a los servicios públicos, Tussam y Lipasam mantendrán las medidas y desvíos ya establecidos durante la primera fase de las obras.

Para acceder a los garajes se han establecido varios itinerarios específicos. Entre los principales: la calle Salado con acceso a talleres y garajes desde calle Virgen de las Huertas; la calle Paraíso con acceso al área de descarga del supermercado Mercadona y a los parkings subterráneos desde Virgen de las Huertas; la calle Ardilla con acceso a varios parkings subterráneos desde calle Ardilla; la calle Génova y Gustavo Bacarisas con acceso a los garajes desde calle Génova, y en la calle Pagés del Corro algunos accesos permanecenanulados durante la ejecución de la Fase 1 y Fase 2, conforme al avance de la obra.

Una obra dividida en cuatro fases

El desarrollo de esta fase dos coincide con el avance en los trabajos de la fase uno, cuya duración estimada son ocho meses y abarca el tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria.

Por su parte, la tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses.