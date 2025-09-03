Suscríbete a
Archivada la causa penal por la muerte de tres trabajadores por un tornado en Coria

El juzgado descarta «infracción» por parte de la empresa y atribuye el derrumbe de la nave a una «causa de fuerza mayor» por vientos de hasta 220 kilómetros por hora

Rescate del cuerpo de uno de los fallecidos en Coria
Rescate del cuerpo de uno de los fallecidos en Coria RAÚL DOBLADO
Fernando Barroso Vargas

Carpetazo a la investigación penal por el grave accidente laboral del pasado 4 de abril en Coria del Río, al derrumbarse una nave agrícola en la finca El Sequero con el resultado de tres trabajadores fallecidos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ... número dos de Coria, encargado de las actuaciones, ha determinado que no hay indicio ninguno de la «omisión de las medidas de seguridad» por parte de la empresa agrícola responsable del inmueble siniestrado, «que determine que la misma hubiese cometido ilícito penal constitutivo de delito».

