La alcaldesa de Espartinas avisa de «bulos» en la denuncia anónima de los contratos investigados

PSOE y PP se enzarzan en un duro cruce de reproches en un pleno extraordinario celebrado en torno a la investigación judicial del asunto

Investigan a tres concejales del PSOE de Espartinas por presuntas ilegalidades en medio centenar de contratos municipales

Ante la jueza el concejal de Obras de Espartinas por su doble papel de empresario y edil en el caso de los contratos

El edil de Obras de Espartinas sale de los juzgados tras su comparecencia
El edil de Obras de Espartinas sale de los juzgados tras su comparecencia
El Ayuntamiento de Espartinas ha celebrado un pleno monográfico en torno a la investigación de posibles irregularidades en sus contratos menores, una causa en la que figuran investigadas 13 personas, entre ellas concejales, exediles y funcionarios del Consistorio de la localidad aljarafeña; fruto de ... una denuncia anónima, cuya posible autoría también fue abordada en la sesión, pues pesarían ya hasta 30 denuncias de tal naturaleza.

