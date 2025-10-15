Suscríbete a
Moreno anuncia hoy miércoles su nueva estructura de Gobierno tras la dimisión de la consejera de Salud

Ante la jueza el concejal de Obras de Espartinas por su doble papel de empresario y edil en el caso de los contratos

Filomeno Carmona y otros tres investigados en la causa se acogen a su derecho a no declarar tras ser incorporado un nuevo atestado

Investigan a tres concejales del PSOE de Espartinas por presuntas ilegalidades en medio centenar de contratos municipales

En el centro de la imagen, el edil de Obras a la salida del Juzgado
Fernando Barroso Vargas

Los Juzgados de Sanlúcar la Mayor acogieron este pasado lunes las primeras comparecencias judiciales en las diligencias por posibles irregularidades en contratos menores del Ayuntamiento de Espartinas, una causa en la que figuran investigadas 13 personas, figurando entre las mismas concejales, exediles y funcionarios ... del Consistorio de la localidad Aljarafeña.

