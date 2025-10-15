Ante la jueza el concejal de Obras de Espartinas por su doble papel de empresario y edil en el caso de los contratos

Los Juzgados de Sanlúcar la Mayor acogieron este pasado lunes las primeras comparecencias judiciales en las diligencias por posibles irregularidades en contratos menores del Ayuntamiento de Espartinas, una causa en la que figuran investigadas 13 personas, figurando entre las mismas concejales, exediles y funcionarios ... del Consistorio de la localidad Aljarafeña.

Al detalle, comparecieron ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro un total de cuatro varones, entre ellos el actual concejal de Obras, Servicios y Cementerio, Filomeno Carmona, junto con dos ediles investigados más y un cuarto imputado que actualmente no estaría relacionado con el Ayuntamiento.

Todos ellos estaban llamados a declarar fruto de una de las múltiples denunciadas anónimas interpuestas contra el Gobierno local de la socialista Cristina Los Arcos en Espartinas, unas 30, todas ellas archivadas según el Ayuntamiento. Incluso esta denuncia de la que derivan las actuaciones judiciales habría sido inicialmente archivada, hasta la reapertura de las diligencias meses atrás a instancias de la Fiscalía y de un atestado de la Guardia Civil sobre el asunto.

A grandes rasgos, todo giraría en torno a una supuesta trama destinada a favorecer a determinadas empresas a través de contratos menores promovidos por el Ayuntamiento de Espartinas, un tipo de contratación que por su envergadura y cuantía, no requiere de procedimiento de licitación pública, o sea concurso abierto. Las actuaciones, al detalle, abarcarían casi medio centenar de contrataciones de esta naturaleza.

En ese marco, el actual concejal de Obras figuraría como investigado tanto por su papel como responsable municipal, como por su rol previo de empresario del sector de la construcción al ser administrador de la empresa Excavaciones y Obras Filo SL, a la cual el Ayuntamiento habría encomendado supuestamente contratos menores, antes del desembarco de este hombre en el Gobierno local.

En cualquier caso, esta tanda inicial de comparecencias ha estado marcada por la decisión de los cuatro investigados de acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Especialmente, porque el jueves de la semana pasada habría sido incorporado a las actuaciones un nuevo atestado de la Guardia Civil ampliatorio del inicial, con lo que ello implica a la hora de examinar los contenidos de la documentación para la correspondiente defensa ante la juez instructora.

Para la mañana de este miércoles están citados varios investigados más y los últimos llamamientos de esta tanda de comparecencias están fijados para el viernes.

Estas comparecencias llegan después de que el pasado 31 de julio, la Guardia Civil se personase en el propio Ayuntamiento de Espartinas para entregar la citación como investigados a tres concejales del equipo de gobierno de Cristina Los Arcos, por su presunta implicación en los hechos investigados y fruto de la mencionada trigésima denuncia anónima.

Al respecto, el Gobierno local de Espartinas viene destacando su confianza en el trabajo de los ediles, exconcejales y funcionarios investigados, augurando que esta denuncia será archivada de nuevo, al igual que las anteriores.

«Este gobierno confía plenamente en la Justicia y estudia presentar una denuncia por acoso ante lo que la alcaldesa considera un intento de judicializar la administración, intentando frenar su día a día y atacando a la honorabilidad de los miembros del Equipo de Gobierno y del personal de la administración», señala el gabinete local de Espartinas, respecto al origen de la treintena de denuncias anónimas.