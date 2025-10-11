La tecnológica DXC alcanzará el millar de empleos en Andalucía en tres años

La inteligencia artificial, la ciberseguridad y la gestión de volúmenes ingentes de datos están poniendo a prueba a las firmas tecnológicas que se adaptan a gran velocidad a la nueva demanda del mercado. Es el caso de DXC, la multinacional estadounidense que tiene presencia en ... las ocho provincias y aspira a alcanzar el millar de trabajadores en la región en un plazo de tres años.

Actualmente la cifra se sitúa en los 600, pero «es necesario seguir incorporando talento», como explica a ABC el delegado territorial del grupo para la zona sur, Sergio Gómez, que ha visto en estos dos últimos años un aumento de la demanda sin precedentes. El motivo es la transformación tecnológica acelerada que están asumiendo las empresas y las administraciones públicas. Entre la cartera de clientes de esta firma están bancos como Unicaja y Cajamar, el Servicio Andaluz de Salud o el gigante industrial Cosentino.

Precisamente esa demanda de Andalucía oriental es lo que ha llevado a la compañía a crear un centro especializado en servicios de tecnologías de la información para el sector bancario en Almería. La actividad se centra mucho en la consultoría, el diseño de aplicaciones, la gestión de servicios, el soporte a centro de datos y la incorporación de la inteligencia artificial en condiciones de seguridad. Esto último es «una de las principales demanda de las empresas, tener un mayor control sobre los datos que se comparten y que esa información no escape a la supervisión de las propias empresas», advierte el directivo.

Eso supone el diseño de productos muy personalizados de manera que si se utilizan las herramientas más populares como ChatGPT (OpenIA), Gemini (Google) o Copilot (Microsoft), las compañías puedan trabajar en condiciones de seguridad. Explica Gómez que la tecnológica «ofrece un 'framework' (estructura base) propio de inteligencia artificial, permitiendo a los clientes soberanía sobre sus datos, como en el caso de la Agencia Espacial Europea». Ese es uno de los clientes que ha recurrido a sus servicios para poder utilizar este tipo de herramientas en condiciones de máxima seguridad.

Respecto a este proyecto, comenta que «la Agencia Espacial Europea es un organismo que por su naturaleza reclama disponer de una plataforma propia de inteligencia artificial que le permita tener soberanía sobre los datos que aporta a la inteligencia artificial y que eso se quede dentro su marco de actuación«. »Los estándares de seguridad que maneja son muy superiores a los de cualquier otro organismo«. No obstante, reconoce que esa demanda es cada vez más habitual, porque la IA »está basada en información, pero han de ser información de calidad que cumpla con la legislación en todas las materias, empezando por la de protección de datos«.

Sobre la incorporación que están haciendo las empresas andaluzas de la inteligencia artificia señala que «está siendo muy progresiva», aunque es necesario «gestionar bien las expectativas». El director territorial de DXC señala que «esto ha venido para quedarse y supone un cambio disruptivo como en su día lo fue la telefonía móvil. Aquellas compañías que no lo asuman terminarán desapareciendo«. También anima a verlo como »una oportunidad para nuevos servicios y para mejorar la eficiencia porque permite que los trabajadores dejen de hacer tareas repetitivas para que se centren en lo importante«.

Sobre ese cambio de mentalidad en las empresas andaluza, comenta que «es muy difícil asumirlo sin asesoramiento». Por eso ofrecen servicios integrales totalmente adaptados a las necesidades. Según explica «el primer paso es hacer una aproximación que definimos como 'IA Impact' mediante lo que buscamos llevar a cabo una innovación con sentido; esto quiere decir que embarquemos al cliente en un proyecto que le permita tener resultados tangibles en un periodo razonable de tiempo«. Precisamente ese estudio del retorno de la inversión es lo que frena en muchas ocasiones el avance.

Cantera de profesionales

Sobre la incorporación de talento, señala que «Andalucía es una región con una buena cantera de profesionales». Dispone de numerosas escuelas de ingeniería y cada vez más centros que ofrecen grados de FP de titulaciones técnicas. «Nosotros mismos hemos hecho acuerdos con estos centros para que los jóvenes puedan hacer prácticas con nosotros». Sin embargo, reconoce que hay una gran competencia entre las empresas por conseguir los mejores. «En la zona sur desarrollamos proyectos de envergadura en los que pueden estar involucrados desde cien a doscientas personas«.

Aunque la firma DXC fue creada en 2017, el grupo tiene presencia en Andalucía desde hace treinta años, primero como proveedor principal de la Junta y luego de empresas privadas de distintos sectores, entre ellos el bancario. Actualmente da trabajo a 600 profesionales en la región, en su mayoría con perfiles técnicos, aunque la intención es llegar al millar. La cifra se eleva a 9.000 en el conjunto de España y más de 50.000 en todo el mundo. Recientemente ha sido reconocida por séptimo año consecutivo como el proveedor de servicios TI mejor valorado en España, de acuerdo con el IT Sourcing Study 2025, elaborado por Whitelane Research y Eraneos.