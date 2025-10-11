Suscríbete a
La tecnológica DXC alcanzará el millar de empleos en Andalucía en tres años

La compañía apuesta por la región para ampliar los equipos para atender la transformación digital de las empresas y las administraciones públicas

«La tecnología es la única vía de las empresas para tener una ventaja competitiva»

Sergio Gómez, director territorial de DXC para la zona sur
Sergio Gómez, director territorial de DXC para la zona sur juan flores
Elena Martos

La inteligencia artificial, la ciberseguridad y la gestión de volúmenes ingentes de datos están poniendo a prueba a las firmas tecnológicas que se adaptan a gran velocidad a la nueva demanda del mercado. Es el caso de DXC, la multinacional estadounidense que tiene presencia en ... las ocho provincias y aspira a alcanzar el millar de trabajadores en la región en un plazo de tres años.

