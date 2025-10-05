Suscríbete a
Pilar Manchón (Google): «Cualquier persona casi sin formación puede hacer cosas maravillosas con la IA»

La directora mundial de estrategia de Google creó una 'startup' que fue elegida como la mejor alternativa a 'Siri' y acabó vendiéndola para hacer crecer su tecnología

«Si fuera el CEO de una empresa, miraría bien la seguridad de la IA que uso»

La directiva de Google comparte su visión sobre el futuro de la IA
La directiva de Google comparte su visión sobre el futuro de la IA
Noelia Ruiz

Pilar Manchón es la mente pensante que está detrás de la estrategia de Inteligencia Artificial de Google y está convencida de que esta tecnología puede democratizar el acceso a la salud o la educación. Es una férrea defensora de que la IA está llamada a ... impulsar nuestro futuro profesional: «cualquier persona, incluso sin formación, puede hacer ahora cosas maravillosas». «Es un momento de empoderamiento y de soñar, de reflexionar hasta dónde puedes llegar con herramientas que te están dando un impulso brutal», asegura.

