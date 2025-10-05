Suscríbete a
directivos

Machón (Google): «Si fuera el CEO de una empresa, miraría bien la seguridad de la IA que uso»

Los empleados de Google pueden dedicar el 20% de su jornada laboral a un proyecto de su elección

Creó una 'startup' que fue elegida como la mejor alternativa a 'Siri' y acabó vendiéndola para hacer crecer su tecnología. «No fue una mala decisión, pero tampoco la mejor»

La directora de estrategia de investigación de IA en Google, Pilar Manchón, antes de la entrevista víctor rodríguez
Noelia Ruiz

Lo mejor está por llegar. Sería imposible que usted pensara lo contrario si pudiera compartir un café con Pilar Manchón (Sevilla, 1972). Es la mente pensante detrás de la estrategia de Inteligencia Artificial de Google y está convencida de que esta tecnología puede democratizar el ... acceso a la salud o la educación.

