Moeve producirá un millón de toneladas de diésel 100% renovable en La Rábida

La planta de biocombustible que Moeve construye en el Parque Energético de La Rábida tendrá capacidad para superar el millón de toneladas de diésel 100% renovable. Ese límite excede la capacidad inicial estimada por la compañía que aspira a colocar a la factoría como el ... gran referente europeo de combustible HVO y SAF.

Así lo ha trasladado el el director de Aviación Sostenible de Moeve, Álvaro Macarro, en un encuentro organizado por el clúster aeroespacial Andalucía Aeospace y la propia compañía energética que ha contado con al participación de la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Durante su intervención, el directivo de Moeve ha señalado que «estamos apostando firmemente por Andalucía como eje estratégico de nuestra actividad, con proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y colaboración público- privada». «Creemos que esta región puede convertirse en un referente europeo en movilidad aérea sostenible», ha sostenido.

Esta fábrica será una realidad el próximo año cuando se iniciará la producción de biocombustible para el sector de la aviación. Durante el acto se ha hecho una radiografía de la situación señalando que el tráfico aéreo es responsable de casi el 3% de las emisiones globales de CO2 en Europa, según el último estudio publicado por Carbon Market Watch. Así, ha señalado que la descarbonización es el principal reto del sector, en el que el Sustainable Aviation Fuel (SAF) se alza como la solución tecnológica más rápida y eficiente para alcanzar ese objetivo de cero emisiones netas en la aviación para 2050.

La normativa europea ReFuel Aviation establece un mandato mínimo de suministro de combustibles de SAF en Europa, comenzando con el 2 % en 2025, un 6% en 2030 y aumentando hasta alcanzar un 70 % en 2050. «El primer año del mandato ReFuelEU Aviation ha sido clave para activar el mercado del SAF en Europa. Hemos visto un aumento en la demanda y una mayor concienciación en toda la cadena de valor, pero los estados miembros deben acompañar este impulso con políticas nacionales que faciliten su producción y acceso«, ha considerado Álvaro Macarro.

La producción de SAF presenta un gran potencial económico para España, y podría generar hasta 56.000 Meuro de impacto en el PIB en el año 2050 según un informe de Moeve, Iberia, Vueling, Biocirc y PwC. Para el director de Aviación Sostenible de Moeve «el principal reto para España no es tecnológico, sino regulatorio y de inversión».

Álvaro Macarro, Rocío Blanco y Juan Román abc

Un nicho de empleo

Por su parte, la consejera andaluza ha valorado «la capacidad del sector industrial andaluz para ocupar una posición de liderazgo en áreas de actividad de un altísimo valor añadido y de especialización». Además, ha explicado que «este crecimiento se está proyectando en el empleo, superando la barrera de los 15.000 trabajadores en el sector aeroespacial durante el pasado año«.

Finalmente, el director de Andalucía Aerospace y moderador del encuentro, Juan Román, ha apuntado que la transición hacia una aviación más limpia y eficiente «no es solo una necesidad, sino una oportunidad para innovar, generar valor y reforzar la competitividad de nuestras empresas».

«Andalucía cuenta con el talento, la tecnología y la visión necesarios para liderar este proceso hacia una industria más verde y responsable, y tiene mucho que decir en este mercado incipiente que representa la industria del SAF», ha concluido. Moeve forma parte del clúster aeroespacial y de defensa andaluz desde el pasado mes de mayo, donde colaboran ya más de cien empresas comprometidas con la innovación y la sostenibilidad del sector.