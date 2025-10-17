Suscríbete a
Moeve producirá un millón de toneladas de diésel 100% renovable en La Rábida

La compañía quiere convertir Andalucía en el gran referente del sur de Europa en la producción de combustibles de nueva generación

Un avión reposta combustible sostenible en el aeropuerto de Sevilla
Elena Martos

La planta de biocombustible que Moeve construye en el Parque Energético de La Rábida tendrá capacidad para superar el millón de toneladas de diésel 100% renovable. Ese límite excede la capacidad inicial estimada por la compañía que aspira a colocar a la factoría como el ... gran referente europeo de combustible HVO y SAF.

