Moeve se alía con ID Energy para construir plantas de biometano en España

El grupo energético cerrará el año con una decena de proyectos

El déficit en las infraestructuras eléctricas frena las obras del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva

Adrien Souchet y Julio Espadas durante la firma del acuerdo
Adrien Souchet y Julio Espadas durante la firma del acuerdo moeve

Moeve se ha aliado con ID Energy para desarrollar proyectos de biometano en España. El acuerdo con esta firma, que es referente internacional en energías renovables, contempla el desarrollo conjunto de una capacidad total de hasta 1TWh al año, el equivalente al gas natural consumido ... anualmente por 142.000 hogares. Esto permitirá aportar un 8% del total del objetivo marcado por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el final de esta década.

