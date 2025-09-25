Moeve se alía con ID Energy para construir plantas de biometano en España

Moeve se ha aliado con ID Energy para desarrollar proyectos de biometano en España. El acuerdo con esta firma, que es referente internacional en energías renovables, contempla el desarrollo conjunto de una capacidad total de hasta 1TWh al año, el equivalente al gas natural consumido ... anualmente por 142.000 hogares. Esto permitirá aportar un 8% del total del objetivo marcado por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el final de esta década.

El objetivo de todo esto es el desarrollo de plantas de biometano en entornos ganaderos y agrícolas para la valorización de hasta 3,1 millones de toneladas de residuos, como estiércol y purines, entre otros. Los datos los maneja Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, quien ha asegurado que «con este nuevo acuerdo continuamos ampliando el ecosistema de alianzas para avanzar en nuestro compromiso en el desarrollo del biometano, un pilar fundamental de nuestra estrategia Positive Motion, con el objetivo avanzar en la descarbonización y la independencia energética europea. Junto a ID Energy Group sumamos capacidades complementarias, al aunar su conocimiento en la originación y desarrollo de plantas de biometano en Europa con nuestra experiencia en el ámbito industrial y la comercialización de energía».

Por su parte, Julio Espadas, managing director de ID Energy Group, ha considerado que «contar con Moeve como socio industrial supone una excelente oportunidad para acelerar nuestra expansión, ya que aporta su amplia experiencia y liderazgo en el sector energético, respaldados por una sólida trayectoria en el ámbito de la transición energética».

Para Moeve, la producción de este biocombustible de segunda generación (2G) es fundamental para avanzar en la transición energética, para lo que la compañía está alcanzando alianzas con distintos socios. Este nuevo acuerdo con ID Energy Group se suma a los alcanzados con Kira Ventures, PreZero e InproEner. A finales de 2025, el grupo alcanzará alrededor de una decena de proyectos de biometano tramitados y continúa avanzando en la gestión de su cartera de proyectos de este gas renovable, que le permitirá contar con un vector complementario a la energía eléctrica para la producción hidrógeno verde y su empleo en movilidad sostenible, así como en la descarbonización industrial de sus clientes.

La utilización de biometano también permitirá a Moeve reducir de manera muy significativa las emisiones de dióxido de carbono de sus parques energéticos y plantas químicas, para contribuir a alcanzar su objetivo de reducir el 55% de sus emisiones respecto a 2019.

Ventajas del biometano

El biometano tiene las mismas características que el gas natural, pero permite reducir hasta el 90% las emisiones de CO2 respecto al gas natural. Esta similitud hace que también pueda almacenarse o inyectarse directamente en la actual red de transporte gasista, sin necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras. Este biocombustible 2G se obtiene a partir del biogás, que a su vez se produce mediante un proceso natural de descomposición (digestión anaerobia) de residuos orgánicos biodegradables agrícolas, ganaderos e industriales. Posteriormente, tras su depuración mediante un proceso denominado 'upgrading' se convierte en biometano.

Las plantas de biometano son una alternativa sostenible al tratamiento de residuos, ya que permiten valorizarlos para la producción de energía renovable y la de subproductos como abonos o fertilizantes sostenibles, que pueden utilizarse en las tierras de cultivo de la zona. Además de fomentar la independencia energética, al producir energía renovable en Europa, las plantas de producción de biometano contribuyen al desarrollo económico sostenible del mundo rural, impulsando dos sectores clave para nuestra economía, como el agrícola y el ganadero.