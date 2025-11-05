Suscríbete a
Metrovacesa concentra en Andalucía la mitad de la promoción de vivienda que tiene en marcha

La compañía entregará un millar de pisos en la región antes de que termine el año

La promotora replicará el modelo de Palmas Altas en Madrid, Valencia y Cataluña

Banderas de Metrovacesa a la entrada del barrio de Palmas Altas en Sevilla
Banderas de Metrovacesa a la entrada del barrio de Palmas Altas en Sevilla manuel olmedo
Elena Martos

Andalucía es la principal región para Metrovacesa, la mitad de la actividad de la promoción inmobiliaria se concentra en este territorio, con Palmas Altas a la cabeza. La nueva zona de expansión de Sevilla es también el mayor de los desarrollos residenciales que tiene ... en construcción. La previsión es que antes de final de año se entregue otro millar de viviendas en la comunidad, como confirma a ABC el director de Estrategia de la compañía, Juan Carlos Calvo.

