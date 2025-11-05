Metrovacesa concentra en Andalucía la mitad de la promoción de vivienda que tiene en marcha

Andalucía es la principal región para Metrovacesa, la mitad de la actividad de la promoción inmobiliaria se concentra en este territorio, con Palmas Altas a la cabeza. La nueva zona de expansión de Sevilla es también el mayor de los desarrollos residenciales que tiene ... en construcción. La previsión es que antes de final de año se entregue otro millar de viviendas en la comunidad, como confirma a ABC el director de Estrategia de la compañía, Juan Carlos Calvo.

Entre ellas se encuentran alrededor de 300 en la urbanización sevillana, otra promoción en Entrenúcleos (Dos Hermanas) y varias en la Costa del Sol. En esta zona tienen proyectos en Málaga, Marbella, Estepona, Manilva y Vélez-Málaga. «Andalucía es la región con mayor volumen, aquí hemos encontrado suelo finalista que nos ha permitido iniciar mucha obra nueva», señala. También tienen promociones en marcha en Almería y Cádiz -en esta última provincia en la urbanización linense de La Alcaidesa, donde ya han empezado con la comercialización-.

El directivo señala que «todavía hay superficie para seguir edificando y eso nos permitirá mantener un buen nivel de actividad durante algunos años», pero el suelo que se pone en el mercado es cada vez más escaso, sobre todo el que tiene un precio razonable, lo que dificulta mucho afrontar la enorme necesidad de vivienda. A pesar de este problema, considera que «Sevilla es una zona menos tensionada porque ha logrado avanzar en el desarrollo de suelos que estaban bloqueados», como fue el caso de Palmas Altas y los terrenos de Cruzcampo. Ahora lo hace con el Higuerón Norte, Santa Bárbara, Villanueva del Pítamo y el Distrito Portuario.

Estas nuevas zonas están bajo el radar de la promotora, que tiene actualmente 3.300 viviendas lanzadas y 2.946 en comercialización en todo el país. «Nuestra prioridad sigue siendo la vivienda, aunque también promovemos algunos activos terciarios», indica.

La necesidad de vivienda

Ese es el gran reto en un momento en el que la creación de hogares no va a la par de la construcción. «La necesidad no es por acumular propiedades, es para una primera residencia, pero se construye la mitad de lo que se necesita», indica. Todo ello, a pesar de que las cifras muestran que se reduce el parque de segunda vivienda para poner inmuebles en el mercado, bien para su venta o para el alquiler. «Nuestras estadísticas nos indican que más del 90% de las compras son de personas físicas, sólo un 10% son autónomos o sociedades«, comenta en un intento de desmontar la falsa creencia de que sólo son fondos de inversión los que acumulan este tipo de propiedades.

También alude a la falta de oferta para alquiler, porque las administraciones públicas apenas han promovido en años anteriores y ahora tampoco tienen una gran capacidad presupuestaria para poner en marcha el número de inmuebles que hacen falta. En el ámbito privado la oferta está muy contenida, en su opinión por la inseguridad que ha generado regulaciones como la nueva ley de vivienda. «La mejor prueba es que muchos fondos de inversión están huyendo de este tipo de activos y vemos cómo venden paquetes enteros de viviendas para los que no están surgiendo demasiados interesados«, indica.

Ese interés se está orientando a otros modelos como el popular 'flex living' bajo el que se encuadran apartamentos de alquiler temporal, apartahoteles o incluso residencias de estudiantes. «Esto no tiene la misma regulación y ofrece más seguridad», indica el director de Estrategia de Metrovacesa, que es pesimista de cara a futuro y lo argumenta en los plazos: «promover vivienda en suelo finalista supone, en el mejor de los casos, dos años, eso significa que lo que no esté en carga actualmente no va a incorporarse al mercado en ese tiempo», por tanto, la oferta seguirá reduciéndose y los precios, aunque moderarán la subida, seguirán siendo inaccesibles para una gran parte de la población.

Por ello pide un cambio a las administraciones para que pongan en el mercado suelo a buen precio que permita construir vivienda asequible. El sector no sólo tiene que asumir esas importantes inversiones en la compra de suelo, también los costes de construcción que se han encarecido entre un 40% y un 50% en los últimos quince años. «Eso finalmente repercute en el valor de las viviendas y por ese motivo estamos viendo VPO a precios tan altos», señala.

Sobre los precios, Calvo admite que «a los promotores tampoco les gusta que suba de esa manera porque lo mejor es mantener un equilibrio en el mercado». Al final la situación termina siendo insostenible para un colectivo grande que son las familias vulnerables y los jóvenes que tienen bajos salarios.