Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

ESPECIAL I+D+I

La Inteligencia Artificial desembarca en Andalucía para catar aceites y diseñar encimeras y prendas

Revolución en las empresas tradicionales: Acesur ofrece formación a toda su plantilla y crea agentes propios, Cosentino y Silbon automatizan el stock de productos y obtienen información en tiempo real

Acesur crea con Inteligencia Artificial una 'nariz' para catar el aceite

'Hub' de Cosentino
'Hub' de Cosentino ABC
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Inteligencia Artificial ya diseña los materiales del futuro en Cosentino, cata el aceite de Acesur y predice las ventas y tendencias de las prendas de Silbon. La popularización de estas herramientas está suponiendo un salto en las empresas equivalente a la llegada de internet ... en los años 90. Los negocios tienen ahora una oportunidad para disparar la productividad y permitir que su talento humano se centre en tareas de mayor valor añadido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app