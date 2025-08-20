Acesur crea con Inteligencia Artificial una 'nariz' para catar el aceite

Decidir los apellidos de un aceite de oliva (virgen extra, virgen o lampante) puede ser, en ocasiones, una tarea difícil. Los profesionales que deben catalogarlo son escasos y suelen tener atasco porque la recogida de la aceituna se concentra en unos pocos ... meses del año.

Para agilizar este proceso, la mayor envasadora de España, Acesur, tiene a pleno funcionamiento una 'nariz digital'. La ha creado con un algoritmo de 'machine learning' y la ha alimentado con miles de datos.

Ahora, es capaz de arrojar hasta 110 parámetros diferentes de una pequeña muestra. «El aceite es un producto vivo, este sistema ofrece muchos datos y da un porcentaje con la probabilidad que hay de que sea de una u otra calidad», explica a ABC el director de sistemas de información y transformación digital de Acesur, Óscar Lozano.

Un 93% de coincidencia entre la IA y el humano

Gracias esta herramienta, la aceitera (con 3.000 referencias en el mercado y comercialización en 120 países) puede tomar decisiones con mayor previsión. No obstante, el producto siempre pasa por la habitual cata, conformada por un panel de entre ocho y doce expertos y regulada por el Comité Oleícola Internacional (COI).

Ellos son los encargados de valorar el aroma y sabor del producto y decidir a cuál de las categorías se puede acoger el oro líquido. La coincidencia entre el sistema artificial y el humano es del 93%.

Acesur también cuenta con una panel de expertos propio para la cata abc

Su creación se remonta a 2020, cuando la compañía estableció un plan de digitalización para reducir las tareas repetitivas y reforzar la toma de decisiones con datos. El objetivo era ganar eficiencia para sostener su expansión internacional (en la última década, sus exportaciones han crecido al 10%).

Al mismo tiempo, la digitalización le permite tener más control de los procesos en un mercado que exige cada más formatos. «Nunca eliminamos al humano que toma la decisión, pero le aportamos toda la información», asegura Lozano, que es informático de formación.

Desde entonces, la compañía está formando a su plantilla en Inteligencia Artificial generativa y desarrolla agentes propios que, por ejemplo, pueden automatizar parte de la carga de trabajo de Recursos Humanos o agilizar las decisiones del departamento de compras.

Acertar en el momento óptimo para comprar el aceite

El 90% del coste de una botella de su oro líquido está, precisamente, en el aceite que se encuentra en el interior. Uno de los propósitos de Acesur era predecir el momento más adecuado para comprar el producto. De esta forma, crearon 'Predcamp', una herramienta que vaticina desde el mes de enero qué cosecha habrá en el olivar porque ya lo dice el refranero: 'aceite y aceitunas, a veces muchas y otras ninguna'.

La digitalización de las bodegas para conocer en tiempo real las reservas de aceite y las características del entorno (como la temperatura o la presión) así como la puesta en marcha de un software para aprovechar al máximo la capacidad de la planta de producción son otros de los desarrollos de su departamento.

El informático Óscar Lozano es el director de transformación digital de esta aceitera abc

Además, el nuevo sistema abre la puerta a tiradas más pequeñas para productos personalizados. En total, la inversión destinada a estos proyectos ha superado los tres millones de euros.

Acesur es el grupo líder en envasado de aceite de oliva en España y es propietario de once marcas, entre las que se encuentra La Española (más centrada en las exportaciones) y Coosur (su principal para el mercado doméstico).

Cuenta con unas diez fábricas, repartidas por España y Estados Unidos, y alrededor de mil empleados. Sus orígenes se remontan a 1840 y su sede se encuentra en Dos Hermanas (Sevilla).