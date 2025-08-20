Suscríbete a
Acesur crea con Inteligencia Artificial una 'nariz' para catar el aceite

El agente analiza 110 parámetros y cataloga la muestra según su calidad

La aceitera invierte tres millones y desarrolla tecnología propia para las tareas automáticas

El grupo aceitero invierte más de tres millones en digitalizar la compañía para predecir las campañas o controlar el stock
Noelia Ruiz

Decidir los apellidos de un aceite de oliva (virgen extra, virgen o lampante) puede ser, en ocasiones, una tarea difícil. Los profesionales que deben catalogarlo son escasos y suelen tener atasco porque la recogida de la aceituna se concentra en unos pocos ... meses del año. 

