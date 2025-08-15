Suscríbete a
De H2B2 a Quantica o RPow: una veintena de empresas creadas por los 'ex' de Abengoa

La emblemática ingeniería fue una cantera para directivos que luego impulsaron sus propias firmas

Catalyxx cierra una ronda para construir una planta de productos químicos verdes en Sevilla

Tecnología de H2B2, la firma creada por Felipe Benjumea, quien fuera presidente de Abengoa
Noelia Ruiz

Abengoa, la firma más emblemática de Andalucía —llegó a elogiarla hasta Barack Obama—, ha sido una cantera para directivos e ingenieros que, años después, han creado sus propias compañías y ahora compiten en mercados globales con sus proyectos empresariales.

Abundan las iniciativas que ... se centran en la energía, el hidrógeno verde o la consultoría ambiental, pero también hay otras más sabrosas dedicadas a los aderezos picantes o incluso aquellas que se ocupan de la moda de alto poder adquisitivo.

