De H2B2 a Quantica o RPow: una veintena de empresas creadas por los 'ex' de Abengoa

Abengoa, la firma más emblemática de Andalucía —llegó a elogiarla hasta Barack Obama—, ha sido una cantera para directivos e ingenieros que, años después, han creado sus propias compañías y ahora compiten en mercados globales con sus proyectos empresariales.

Abundan las iniciativas que ... se centran en la energía, el hidrógeno verde o la consultoría ambiental, pero también hay otras más sabrosas dedicadas a los aderezos picantes o incluso aquellas que se ocupan de la moda de alto poder adquisitivo.

En sus 82 años de historia, la firma estuvo marcada por luces y sombras. Llegó a ser un referente mundial de las renovables, pero también protagonizó la que se considera la mayor quiebra de una compañía en España. Finalmente, la española Cox compró sus activos y hoy vuelven a cotizar en Bolsa y continúan adjudicándose contratos relevantes.

Hasta llegar a este punto, miles de sus trabajadores, desde técnicos hasta puestos de alta dirección, se marcharon en sus numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Un talento que lejos de perderse, ha contribuido a forjar un ecosistema de nuevas compañías que son piezas clave para sectores que se encuentran en plena ebullición.

Un expresidente y 12 directivos

El caso más conocido es el del H2B2. Felipe Benjumea, quien fuera presidente de Abengoa durante 25 años, la fundó con otra decena de exdirectivos. Esta empresa produce todo lo necesario para crear mercado para el hidrógeno verde como son las plantas, los electrolizadores o las hidrogeneras, que se emplean para llevar este combustible a los vehículos. En su hoja de ruta se encuentra saltar al parqué y la firma apunta a debutar en el Nasdaq.

Al visitar empresas de ingeniería en la región hay una frase que se repite con mucha frecuencia: «trabajaba en Abengoa y luego creé esto». Suele pronunciarla Andrés Barros, quien fuera director de ingeniería en España para proyectos internacionales.

Entre sus hazañas figura haber sido responsable de uno de los retos tecnológicamente más avanzados de aquella ingeniería: levantaron una torre solar con sales fundidas en pleno desierto chileno de Atacama.

Andrés Barros era un «asalariado nato», pero apostó por emprender y crear su propia empresa ABC

Tras una década en la compañía, Barros decidió que había llegado la hora de salir en un ERE. «Me apunté a la lista de la muerte», bromea. Se encontraba un mar de incertidumbre sin carga de trabajo y decidió que quería llevar el timón en su futuro profesional.

Intentó emprender varias veces. «Pero era un asalariado nato y fui torpe creando empresas«, reconoce. Hasta que en 2019 constituyó RPow, una firma centrada en las soluciones de ingeniería aplicadas al almacenamiento de energía térmica.

Poco después le llegó un contrato importante. El Banco Mundial le eligió para asesorar a una empresa estatal china sobre cómo debía poner en marcha su tecnología. Fue su primer hito y empleó todo el capital en subir a aviones y «perseguir a potenciales clientes». Otra de sus iniciativas es Wulkan, una compañía que se ha unido a un grupo polaco para desarrollar tecnología de hidrógeno en España.

Fotovoltaica y sostenibilidad, otros dos nichos

Otra de las líneas de negocio más fuertes en Abengoa fue la solar. Precisamente, el que fuera director de energías renovables en Japón, Alfonso Garcés López-Alonso, puso en marcha en 2017 Quantica Renovables. Hoy día, esta firma se ha convertido en uno de los líderes del sector del autoconsumo energético en España.

La sostenibilidad y la mitigación del cambio climático son otros nichos en los que se han creado numerosas compañías por parte de quienes formaron parte de la emblemática ingeniería. Daniel García, quien empezara allí como becario, es hoy el director general de Ecoterrae, una consultora que ayuda a empresas e instituciones afrontar los retos medioambientales.

Inició su carrera en Abengoa cuando solo era un veinteañero y se especializó como consultor de mercados de carbono. Viajó por Colombia, China e India y abrió «oficinas en medio mundo». Su crisis de los 30 años, unida a que la compañía afrontaba una etapa de desinversión, le llevó a emprender un nuevo rumbo profesional.

Las instalaciones de Catalyxx, una 'startup' que quiere fabricar productos químicos que sean sostenibles abc

Hay quien incluso optó por comprar la patente de Abengoa para impulsar el desarrollo por su cuenta. Es el caso de Joaquín Alarcón de la Lastra: fundó en 2017 Catalyxx para crear productos químicos sostenibles.

Él había sido responsable de un proyecto en Norteamérica para transformar el etanol. Pero la crisis en la que se vio inmersa la empresa acabó paralizando la iniciativa y, finalmente, se también produjo su salida. Ahora, su 'startup' ha logrado la preaprobación de una financiación de 37 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para respaldar la construcción de su primera planta industrial a escala comercial.

Negocios más sabrosos y a la moda

También están quienes decidieron alejarse la ingeniería y optar por negocios más sabrosos. Tal es el caso de Salsas Quietud, la firma de Julio Estalella, que vende aderezos. Tras 27 años en la citada multinacional, salió en un ERE y decidió probar a fabricar salsa picante estilo louisiana añadiendo vinagre de Jerez y otros productos autóctonos como la piel de naranja amarga de Sevilla.

El ingeniero Julio Estalella sostiene una de sus salsas picantes abc

Más a la moda se encuentra el negocio de Claudio García, quien durante una década trabajó en Inabensa (una de las filiales de la firma). Ahora se dedica a Auténtica Piel, una fábrica de producción de bolsos y pequeña marroquinería para clientes de moda de alto segmento.