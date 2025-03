Las claves de la resurrección de Abengoa

Vuelve la primavera a Palmas Altas

La primavera ha vuelto a Palmas Altas después de un largo periplo marcado por la estrechez económica. Como muestra de ello, hace ya seis años que Abengoa perdió su caseta en la Feria de Abril por el impago de la tasa municipal. Ahora, al día siguiente de conocerse la decisión del juez, directivos de la compañía, el comprador -que no tardó más de 24 horas en llegar a la ciudad- y numerosas autoridades políticas se dieron cita en el campus de Abengoa. Reunieron en una sala a cientos de trabajadores y se dirigieron a ellos y a la prensa. Fue en el mismo salón que no hace demasiado tiempo acogía tensas juntas de accionistas, pero ahora rebosaba de sonrisas, abrazos y también algunas otras lágrimas. Antes de marcharse, el presidente de Cox bromeó con los periodistas con que no descartaba esperar el visto bueno de los acreedores en la Feria de Abril. Aunque Abengoa no podrá recuperar su caseta porque la lista de espera para conseguir una está en una media de 30 años, el cielo de Palmas Altas vuelve a llenarse de farolillos.