El C295 es un programa con pasado y futuro, ¿qué avión le sucederá?

El avión de transporte militar C295 es el tercer avión de una familia que pasó a ser numerosa a principios de los 2000. La pregunta ahora es cómo será su sucesor tecnológico.

En estos momentos, uno de cada seis países del mundo opera el C295, un modelo que es líder en su segmento, con una cuota de mercado de más del 80%. Su competidor directo es el C-27J Spartan, desarrollado por la italiana Leonardo.

Con casi 30 años de recorrido, este es un programa que ha alcanzado la madurez. Fue en 1999 cuando el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) certificó militarmente sus capacidades. Por el momento, se han vendido más de 300 unidades, a las que pronto se sumarán otras 18 adquiridas por España.

En concreto, el avión comparte algunos elementos del CN235, un antecesor al que superó en motor logrando aumentar un 50% la capacidad de carga y alcance.

Antes de ese modelo se fabricaba el C212, considerado el 'best-seller' de la saga, con casi 500 unidades vendidas. Se posicionó como uno de los grandes favoritos para los vuelos regionales a pesar de que no podía recorrer grandes distancias.

