El Gobierno encargará a Airbus 18 aviones C295 por más de 1.000 millones

El Gobierno de España va a comprar 18 nuevas unidades del avión C295 por más de 1.000 millones, que se sumarán a las 16 que ya encargó a finales de 2023. Esta operación persigue modernizar la defensa aérea del Ejército y, en particular, ... cubrir las necesidades de varias escuelas militares.

Las unidades sustituirán a los veteranos CN235, una suerte de hermano pequeño del modelo actual. De las 18 aeronaves, doce se destinarán a la formación de los pilotos y al transporte, mientras que las seis restantes se emplearán en el lanzamiento de paracaidistas y cargas.

Por su parte, el grupo de aeronaves encargadas a finales de 2023 se empleará en la patrulla y vigilancia marítima. En aquel entonces, la partida aprobada fue de 1.695 millones.

El hecho de que el Ejecutivo decida adquirir más de una treintena de aviones C295 en un plazo tan corto de tiempo es un espaldarazo importante a este modelo, que es uno de los productos estrella de Airbus en España.

Fabricado en Sevilla desde 1996, el avión tiene un ritmo de encargos muy relevante (superó en 2024 las 300 unidades). Además, desde hace un año, India cuenta también con una línea propia de producción del C295.

¿Por qué el C295?

Si bien el Gobierno no ha adquirido formalmente los aviones, se trata de un paso muy relevante que, previsiblemente, permitirá que se firme el contrato antes de que acabe el año, según confirman a ABC fuentes del sector.

La compra responde a las necesidades del Ejército y se enmarca en un contexto de rearme en Europa, donde la mayoría de los países está incrementando su gasto en Defensa.

Operarios trabajando en el interior del avión C295, un modelo que se ensambla en Sevilla raúl doblado

Más allá de estas razones, el Gobierno podría estar lanzando un mensaje de apoyo a la industria española. El propio Ejecutivo explica que persigue garantizar el «mantenimiento de la soberanía nacional en cuanto a la capacidad de diseño, fabricación y certificación de un avión militar», tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, esta compra beneficiará a la industria española, que está altamente involucrada en la fabricación de componentes mayores y sistemas para este avión con empresas como Indra, Cesa, Aernnova, Aciturri o Alestis, entre otros.

Un programa con pasado y futuro

El C295 es un modelo de transporte militar y es el tercer avión de una familia que pasó a ser numerosa a principios de los 2000. La aeronave es hoy líder en su segmento porque uno de cada seis países del mundo lo opera, con una cuota de mercado de más del 80%. Su competidor directo es el C-27J Spartan, desarrollado por la italiana Leonardo.

Con casi tres décadas de trayectoria, este es un programa que ha alcanzado la madurez y goza de muy buena reputación. En 1999, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) certificó militarmente sus capacidades. En estos momentos, se han vendido más de 300 unidades, a las que pronto se sumarán las 18 encargadas por España.

Un avión C295 durante el acto de celebración del pedido número 300 raúl doblado

El C295 comparte algunos elementos del CN235, un antecesor al que superó en motor logrando aumentar un 50% el alcance y la capacidad de carga. Antes de ese modelo se fabricaba el C212, considerado el 'best-seller' de la saga, con casi 500 unidades vendidas. Aunque no podía recorrer grandes distancias, se posicionó como uno de los grandes favoritos para los vuelos regionales.

Por su parte, el CN235 surgió en 1986 de la mano de Construcciones Aeronáuticas (CASA), el fabricante español que más tarde se integró en Airbus. De ese modelo se vendieron unas 200 unidades y su gran innovación fue incorporar la presurización.

El aterrizaje en India es fruto de un acuerdo con Tata

En estos momentos, India es el mayor cliente del C295, ya que en 2021 encargó más de 56 unidades. De ellas, 16 se ensamblan España, mientras que las restantes se van a producir en Vadodara. El 'aterrizaje' en este destino es fruto de un acuerdo entre Airbus y la compañía Tata.

No es la primera vez que otro país asume unas capacidades industriales que antes se encontraban exclusivamente en España. Ya ocurrió con el CN235, que llegó a desarrollarse en Turquía. La pregunta ahora es si la compañía está preparando al sucesor tecnológico del C295.