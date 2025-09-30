Suscríbete a
El Gobierno encargará a Airbus 18 aviones C295 por más de 1.000 millones

Servirá para formar a los pilotos del Ejército y se sumarán a los 16 comprados a finales de 2023

El C295 es un avión de tamaño medio que se fabrica en Sevilla y, desde hace poco, también en India
Noelia Ruiz

El Gobierno de España va a comprar 18 nuevas unidades del avión C295 por más de 1.000 millones, que se sumarán a las 16 que ya encargó a finales de 2023. Esta operación persigue modernizar la defensa aérea del Ejército y, en particular, ... cubrir las necesidades de varias escuelas militares.

