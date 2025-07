Bruc invertirá 250 millones en baterías para su mayor parque solar en España: «Vendemos a precios bajos y negativos»

El grupo renovable Bruc va a instalar baterías para almacenar la energía en la mayoría de sus parques solares y, en concreto, invertirá 250 millones de euros para impulsar estas instalaciones en su clúster de Sevilla, uno de los mayores que existen ... en España.

El enclave se inauguró ayer viernes en Carmona tras una inversión de 820 millones de euros. El complejo está formado por 18 plantas solares, repartidas por cuatro municipios sevillanos, y suma una potencia de 957 megavatios (MW).

Su producción anual permitirá suministrar energía al 10% de los hogares de Andalucía. Además, Bruc ha llegado a acuerdos con la farmacéutica Pfizer, el fabricante de maquinaria Kautex o la compañía ferroviaria Alstom para venderle parte de su recurso durante los próximos diez años. Se trata de una fórmula conocida en el sector como VPPA, es decir, son acuerdos virtuales de compra de energía.

Por tanto, no es necesario que todas las partes se ubiquen en la misma zona. Los interesados adquieren al precio acordado esta energía verde y, de esta forma, ajustan posteriormente el coste de su factura eléctrica descontando este montante del consumo total.

Precios negativos y «falta de redes» para transportar

El momento dulce que vivía el sector de las renovables en los últimos años se tambalea en estos momentos. Está amenazado por varios frentes, uno es la falta de redes que transporten la electricidad y otro la sospecha de que se pueda alargar la vida de las nucleares. Ante este escenario, el almacenamiento es una de las soluciones por las que están optando la gran mayoría de los operadores para 'guardar' este preciado recurso.

Las insuficientes redes para transportar toda la energía que se produce es un freno al desarrollo de las industrias o, por ejemplo, impide que se conecten más puntos de recarga para vehículos. Así lo advierte el presidente de Bruc, Juan Béjar, que avisa de que muchas industrias piden «más puntos de conexión que se deniegan o postergan por no contar con los sistemas necesarios ». «No se puede viajar con un coche eléctrico de Sevilla a Madrid porque no hay capacidad», lamenta.

Dos trabajadores en el parque solar ubicado en Carmona (Sevilla) manuel olmedo

A ello se une que, a menudo, se cuenta con «precios cero o negativos» en muchas franjas horarias. «Es absurdo que tengamos el potencial de demanda y que no podamos hacerla llegar, estamos ante un momento crítico», apunta.

En paralelo, la compañía tiene previsto impulsar baterías en sus parques fotovoltaicos. «Es obligatorio en el sector», asegura el consejero delegado, Luis Venero. En concreto, cifra la inversión en alrededor de 250 millones para dotar de almacenamiento energético a su clúster ubicado en Sevilla.

Bruc invertirá 1.030 millones en los próximos tres años

Este parque ve la luz diez años después de que se empezara buscar un lugar para instalarlo. Los primeros pasos los dio la firma cordobesa Magtel, que pertenece a la familia López Magdaleno. Fue la encargada de ocuparse de la fase de desarrollo de este proyecto, que se denomina Cartago.

El dueño es Bruc, un grupo de energías renovables que está participado por el fondo de pensiones de Canadá, el de maestros en Reino Unido y los accionistas de Ikea. Se creó en 2015 de la mano del empresario Juan Béjar y dio sus primeros pasos en Japón ante la falta de regulación en España.

Poco después aterrizó en el mercado ibérico. Entre ambos cuenta con casi 10.000 megavatios, entre operación, construcción y desarrollo. Centrada sobre todo en energía solar fotovoltaica, también tiene instalada eólica y soluciones de almacenamiento.

Andalucía es uno de los territorios en los que está impulsando más proyectos. La inversión acumulada en la región es de 1.230 millones, a los que sumarán en los próximos tres años otros 1.030. Tras ello, producirá el equivalente al consumo de uno de cada cuatro hogares en la comunidad.