Auren promociona a un perfil de la casa para crecer con Auditoría en Sevilla

Auren, firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría, ha promocionado como Silvia Sánchez como socia de Auditoría en su oficina de Sevilla para reforzar el crecimiento de este área en la región andaluza.

Con una trayectoria de más de 20 ... años en auditoría financiera en el sector público y privado, Sánchez ha desarrollado gran parte de su carrera en esta firma liderando proyectos para sociedades y grupos empresariales. En concreto, se ha centrado en procesos de 'due diligence', valoraciones de empresas y auditorías de cumplimiento y operativas en entidades del sector público local y autonómico.

Sánchez es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura (UEx), Experta en Normas Internacionales de Auditoría, e inscrita desde 2009 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y posteriormente en el Registro de Expertos Contables (REC). Desde Auren aseguran que están creciendo con un modelo mixto: por un lado, apuestan por perfiles de la casa, al tiempo que tratan de fichar a otros profesionales e integrar nuevas firmas. «La promoción de Sánchez es un reconocimiento a su excelente trayectoria, su compromiso con los valores de la firma y su contribución al crecimiento de Auren en Andalucía», ha destacado socio director de Auditoría en la oficina de Sevilla, Cristóbal Montes. Por su parte, la nueva socia ha afirmado que su objetivo es «continuar impulsando un modelo de auditoría que combine rigurosidad técnica, cercanía y orientación al cliente». Otros nombramientos La firma ha promocionado a otros tres socios más: se trata de Alejandro Serrano, que pasa a ser socio de Compliance dentro de la división de Legal; Carmen Arenas, nueva socia de Consultoría en el área de Estrategia y Procesos, y Pablo Martínez Varela, nuevo socio de Reestructuraciones e Insolvencias de Auren Legal. Desde Andalucía, esta firma presta servicios en las divisiones de Consultoría, Legal y Auditoría. Cuenta con oficinas en Sevilla y Málaga, donde cuenta con un equipo de más de 75 profesionales. Su facturación en 2024 fue de 96,2 millones de euros en España, donde posee 15 oficinas con más de 1.000 empleados.

