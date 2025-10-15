Suscríbete a
Auren promociona a un perfil de la casa para crecer con Auditoría en Sevilla

Silvia Sánchez capitaneaba proyectos de 'due diligence' y valoraciones de empresas y entidades públicas

Silvia Sánchez, nueva socia de Auditoría en la oficina de Auren en Sevilla
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Auren, firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría, ha promocionado como Silvia Sánchez como socia de Auditoría en su oficina de Sevilla para reforzar el crecimiento de este área en la región andaluza.

Con una trayectoria de más de 20 ... años en auditoría financiera en el sector público y privado, Sánchez ha desarrollado gran parte de su carrera en esta firma liderando proyectos para sociedades y grupos empresariales. En concreto, se ha centrado en procesos de 'due diligence', valoraciones de empresas y auditorías de cumplimiento y operativas en entidades del sector público local y autonómico.

