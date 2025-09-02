Sabina proclama las noches de la Maestranza como «las mejores y más mágicas» El cantante no ha dudado en mostrar su cariño por Sevilla nada más empezar el concierto

Joaquín Sabina ha abierto el primero de sus tres conciertos en Sevilla por su gira de despedida, titulada 'Hola y adiós', con menciones expresas a la ciudad hispalense, que le acoge en la plaza de toros de la Real Maestranza.

Tras su canción de apertura, 'Lágrimas de mármol', un Sabina sonriente y plácido, gafas de sol y por supuesto sombrero, ha destacado que en esta su «última gira», él y su banda llevan ya unos 50 directos en ciudades como Nueva York, México, Londres o París, pero para él, como ha asegurado, es «mágico y emocionante pisar el albero de la Maestranza», cuyas noches son las «mejores y más mágicas».