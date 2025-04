Pepe Baena realiza las etiquetas de Cruzcampo: la poesía de un puchero hecha pintura

El patrimonio de Andalucía se forma de múltiples patrimonios chicos de enorme grandeza. Una olla humeante, una merienda en familia -cacao, churros, torta de aceite- al calor del brasero, un cartucho de pescaíto frito que arde en las manos, una conversación a la fresca. Y ... una cerveza, por supuesto, bien fría. Desde hace casi tres lustros, el artista Pepe Baena (1979) anda fijándose en esas escenas cotidianas de su Cádiz natal -que podrían ser las de cualquier otro rincón de la geografía andaluza- y volcándolas en unos sencillos óleos que encierran la complejidad de una identidad conocida en el mundo entero.

Empezó con los pescados en blanco que expuso en el restaurante A poniente de Ángel León y una obra que refleja el cumpleaños de sus niños ya se exhibe en el Museo del Realismo de Almería (Murec). Allí comparte espacio con obras de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja, Carmen Laffón y el gran maestro Antonio López.

La carrera de este pintor prácticamente autodidacta y que estudió imagen y sonido, ha experimentado en los últimos años un significativo ascenso. Él, tan natural y humilde como sus cuadros, reconoce «estar muy contento». Sin más, tan espontáneo como su colección, que no deja de crecer con nuevos encargos. Entre sus recientes proyectos está la última campaña de Cruzcampo para la edición limitada de su Pilsen de nombre Patrimonio. Una reivindicación de los iconos que traspasan fronteras como Camarón de la Isla, Chiquito de la Calzada o Martirio, pero también de otros símbolos, formas y costumbres que forman parte de la idiosincracia andaluza.

La artista sevillana Ana Langeheldt ha realizado las etiquetas de los artistas y Baena ha sido el encargado de las que tienen que ver con ese patrimonio inmaterial: el puchero, el mollete, la mesa camilla y estar a la fresca. «Yo veo poesía en un puchero. Ahí veo a un montón de abuelas cocinando. Ya depende de la mirada de cada uno», explica el autor, consciente de que el secreto de su éxito es que la «gente se identifica» con lo que pinta y lo «hace suyo».

Bodegón de Pepa Baena

Además de los platos típicos de la gastronomía andaluza, el pintor gaditano también ilustra escenas cotidianas de su familia o amigos, así como los ensayos de su chirigota callejera y retratos de figuras del Carnaval. Precisamente gracias a su colaboración con Cruzcampo se ha podido ver durante la fiesta gaditana un gran mural en la Plaza de la Hispanidad con uno de sus bodegones. Papelillos y serpentinas sobre un papelón de pescaíto frito y unos erizos, acompañados de dos botellines de Cruzcampo y un directo eslogan: «Esto es Cádiz y aquí...»

Aunque reconoce no tener maestros, la gran referencia y orgullo de Baena es su relación con Antonio López. «Ha visto varias de mis exposiciones y siempre me dice que le encanta que me dedique a pintar el día a día, a mi familia, a mis niños», cuenta el pintor figurativo. Su obra parte de lo real pero, sobre todo, tiene verdad.

Otros de sus grandes encargos también está a punto de presentarse. Se trata de la portada del nuevo disco de Antonio Orozco, cantante fascinado por el trabajo de Baena. «Ya tenía dos cuadros míos que le había hecho llegar a través de amigos en común. Me llamó y en un paseo en barco por la Punta de San Felipe -en la capital gaditana- me propuso hacerle los retratos». Esta obra, junto a otros ocho cuadros de Orozco, se pondrán de largo oficialmente el próximo 25 de abril, fecha del estreno del álbum, 'El tiempo no es oro'.

«Para mí el retrato es más difícil que el bodegón», explica sobre su técnica, para la que normalmente se vale de una base fotográfica. En cualquier caso, insiste, le gusta pintar «las cosas que me encuentro», y en algunas ocasiones recrea él mismo el bodegón al natural. Otras, vienen por petición e incluso de fuera de España. El último acaba de ser enviado a su dueña, una alemana que le encomendó pintar una foto con una cerveza y un paquete de patatas fritas con la playa gaditana y el Castillo de San Sebastián de fondo que colgó otro admirador en redes sociales con mención al artista. «Podría ser un Pepe Baena, pero no», rezaba. Y sí fue y ya va camino del país germano.

El arte costumbrista de Pepe Baena también cuelga de la sede del Ministerio de Justicia, ya que el gaditano fue el encargado de realizar el retrato de Juan Carlos Campo, que ostentó la cartera entre enero de 2020 y julio de 2021.

Hoy os quiero hablar de un artista gaditano, Pepe Baena Nieto (Cádiz, 1979), que retrata su entorno más inmediato, sin maquillaje ni ornamento alguno, como si quisiera capturar la belleza de los retales de su propia vida.



👇🏻Abro hilo. pic.twitter.com/Em8oijOdV6 — laura franch (@franch_laura) March 13, 2022

Además, su obra se ha expuesto en varias ocasiones en su tierra y en la capital española y Baena trabaja también con una galería en Ámsterdam. De su experiencia en Madrid destaca con satisfacción que muchos de sus compradores son personas jóvenes, como le ocurrió en la última muestra que realizó con la plataforma Ni Mú Arte en Prodigioso Volcán. La próxima parada allí será en diciembre, ya con una exposición en María Porto Gallery. Y, mientras tanto, más encargos, especialmente el de una potente marca de agua mineral que también está de aniversario.