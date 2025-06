Paco Cepero, Manolo Marín y José Mercé, ganadores de los II Premios del Flamenco Cajasol

El Teatro Cajasol Sevilla acogió anoche la segunda edición de los Premios del Flamenco Cajasol. El acto estuvo presentado por Laura Sánchez, e intervinieron Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y el artista Manuel Lombo. En cuanto a los premiados, se puso en valor el recorrido artístico de Paco Cepero, Manolo Marín y José Mercé.

A la jornada asistieron autoridades como Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico; María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez; y Carmen Ortiz Laynez, delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla. Asimismo, rostros conocidos como el periodista Rafael Porras; Marisa de Azcárate, fundadora de Kaizen Hoteles; la diseñadora Raquel Revuelta; el músico y compositor Manolo Marvizón; y los artistas Paco León, David Maldonado, María José Santiago y Pedro Sierra, entre otros.

La actuación de la bailaora Águeda Saavedra, protagonizada por las castañuelas, inauguró la velada. El 'compás' lo marcó la voz de Marina Heredia, que leyó un texto escrito por David Ladrón de Guevara. A continuación, Laura Sánchez dio la bienvenida a los asistentes, explicando que «vamos a reconocer la trayectoria de unos artistas increíbles que han destacado en las diferentes facetas de nuestro arte más universal».

Los Premios del Flamenco Cajasol nacieron el año pasado, con motivo del primer cuarto de siglo del ciclo 'Jueves Flamencos'. De ahí que Laura Sánchez insistiera en que «llevamos más de 25 años llenos de flamenco en todas sus vertientes, pero esta sede también es testigo del flamenco y motor de innumerables acciones sociales, culturales, formativas, y es centro de debate y reflexión en todos los sentidos». Por su parte, Antonio Pulido felicitó a los premiados, y aseguró que «la Fundación Cajasol está comprometida con el flamenco y la cultura. Quiero que esta gala sea la alfombra roja del flamenco y sea reconocimiento a largas trayectorias».

Tras la intervención del presidente de la Fundación Cajasol, Laura dio paso a la voz de María Terremoto y la guitarra de Nono Jero. Acto seguido, llegó Lombo, que además es el coordinador de los 'Jueves Flamencos' y director de la gala. El nazareno recordó que para recordar que «siempre decimos que el flamenco, para que tenga transmisión, hay que sentirlo. Yo creo que el flamenco también hay que creérselo. Tenemos un arte absolutamente universal, y debemos mantenerlo siempre ahí, en el sitio que merece». Además, felicitó a los homenajeados, destacando que «son unos premios merecidísimos».

El flamenco, marca España

Antes de repartir los reconocimientos, Pedro Sierra deleitó al teatro con su toque. Una vez terminada su actuación, la presentadora explicó por qué el premio de la categoría 'Toque' fue para Paco Cepero: «Su inquietud musical le ha llevado a componer más de 800 canciones, ofreciendo muchos éxitos a artistas del calibre de Rocío Jurado, Julio Iglesias o Manolo Escobar». Patricia del Pozo fue la encargada de entregar el galardón, y el guitarrista dio las gracias a la fundación, asegurando que «a mí esto me da vida». En su discurso, dedica el homenaje al «flamenco, que nunca se debe perder porque es nuestra raíz. Creo que esto debe de seguir, y siempre recordando el legado que han dejado nuestros mayores porque aquí hay muchas instrucciones y muchas cosas, pero la pureza del flamenco no se puede perder».

En 'Baile', el premiado fue Manuel Domínguez Marín. «En su academia de la calle Rodrigo de Triana dejó un legado histórico para el flamenco, de donde han salido otras figuras del baile. Su fama internacional, su clase, su estilo y su aportación al mundo del baile, bien merece este reconocimiento», anunció Laura. En esta ocasión, Manuel Lombo regaló la estatuilla Manuel, que explicó que «uso mucho la canción de gracias a la vida, que me ha dado todo. Me ha dado el baile, el flamenco y todo lo demás. Me voy a morir muy tranquilo y muy contento».

El último premio fue el de 'Cante', que fue para José Mercé. Según Laura, «ha conseguido desarrollar un compendio de estilos que ha llevado este arte a nuevas audiencias. Mercé tiene la capacidad de estremecer a los más puristas cantando por seguirillas o cautivar al público general a través de la televisión», describiendo al jerezano como «uno de los grandes cantaores de todos los tiempos». Antonio Pulido otorgó el trofeo al artista, que apuntó que está «siempre agradecido al flamenco, porque si soy algo o no soy nada, se lo debo al flamenco. Todo lo que me ocurre se lo debo al flamenco».

El cantaor aprovechó el micrófono para lanzar, a través del humor, un sutil dardo a la consejera de Cultura: «Yo siempre digo que no sé por qué hay siempre mucho dinero para otras músicas, para el flamenco muy poco, Patri». «Nuestra marca España, nuestra música, es el flamenco, las demás están muy bonitas, las respetamos mucho, pero la grandeza nuestra, la pureza, el cante grande, el cante chico, es el intérprete».

El broche de oro a la velada lo puso Alberto Sélles con su baile y cante. Sobre la tarima, un guitarrista y tres palmeros le acompañaban. Finalmente, Laura Sánchez concluyó dando las gracias «a los artistas que han pisado este escenario y muchísimas gracias a ustedes, que están aquí para engrandecer el flamenco».