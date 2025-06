La Macarena encarga un informe al IAPH y convocará un cabildo extraordinario para una futura intervención

La hermandad de la Macarena ha publicado un comunicado en el que da cuenta de las decisiones tomadas por la junta de gobierno tras el cabildo celebrado este lunes, que empezó a las seis de la tarde y acabó a las 2.30 horas de la madrugada. En el citado escrito, la junta que encabeza José Antonio Fernández Cabrero comienza pidiendo «perdón a todos los hermanos y devotos por el daño moral y devocional que haya podido provocarles las decisiones tomadas tras la intervención de conservación y mantenimiento realizada a María Santísima de la Esperanza Macarena». En la reunión, en la que sólo presentaron su dimisión el prioste y el mayordomo de la Esperanza, se ha elaborado una cronología para exponer lo ocurrido y se ha anunciado un cabildo general extraordinario para valorar una futura intervención a la Virgen después de que el IAPH realice una evaluación de la situación.

En el comunicado, la junta de gobierno manifiesta sus disculpas a hermanos y devotos por la demora en convocar esta junta extrarodinaria, «motivada por la voluntad de tener en su poder la información de todos los acontecimientos así como los informes técnicos imprescindibles para determinar lo sucedido y actuar en consecuencia. A este respecto, la junta de gobierno remarca que su afán ha sido asegurarse de que manejaba información exahustiva para poder ofrecerla a los hermanos y darles las necesarias explicaciones».

Antecedentes

Asimismo, expone el siguiente relato de los hechos (literal):

Con fecha de mayo de 2024 se solicita al profesor Francisco Arquillo Torres un Informe sobre el estado de conservación de la Imágenes Titulares de la Hermandad de la Macarena, indicando en su punto 8 las acciones necesarias para el mantenimieto de María Santísima de la Esperanza Macarena:

«Mantenimiento de la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena»

1. Fijación puntual de la capa polícroma levantada para adherirla sólidamente al soporte de madera.

2. Revisión interna del candelero y de la tela que lo recubre.

3. Revisión del alojamiento de las espigas que articulan los brazos en hombros, codos y muñecas.

4. Eliminación de la mancha clara del lagrimal del ojo izquierdo.

5. Tratamiento de la fisura de la mascarilla en ambos lados del rostro.

6. Limpieza superficial de la cabeza y las manos manteniendo la pátina producida por el efecto natural del tiempo.

7. Revisión de las pestañas y las lágrimas.

8. Reposición de la capa de preparación desprendida a causa de los alfileres empleados para ataviar a la Imagen.

9. Reintegración cromática de los puntos donde la preparación haya sido respuesta o se encuentre desgastada por el roce.

10. Protección superficial de la policromía para reducir el proceso degradante del entorno ambiental.

11. Revisión de la protección de piel en cabeza, muñecas y busto, colocada en la operación de mantenimiento realizada en 2012.».

La hermandad recuerda que el profesor Arquillo lleva desde 1978 los trabajos de conservación y mantenimiento de las imágenes titulares de la corporación, depositando su confianza en este prestigioso profesional «cuyo criterio de actuación será el mismo que ha venido aplicándose en las operaciones de mantenimiento realizadas tras la restauración integral de las tres Imágenes: Nuestra Señora de la Esperanza en 1978, Nuestra Señora del Santo Rosario en 1980 y Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en 1984, es decir, observando el más absoluto respeto a la autenticidad y evitando cambios en el aspecto estético externo» (introducción del informe sobre el estado de conservación de la imágenes).

Con fecha de 6 de junio de 2025 se firma el contrato entre la hermandad de la Macarena y la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), entidad sin ánimo de lucro que se dedica a colaborar en proyectos de investigación con empresas y entidades públicas o privadas.

Tanto en el informe como en el contrato, el profesor Arquillo establece un periodo máximo de 4 días para la intervención de cada una de las Imágenes; 12 días en total como máximo.

Cronología de la intervención

Una vez que el profesor Arquillo comunica que los trabajos encomendados estaban finalizados el viernes 20 de junio, los oficiales de junta responsables del seguimiento de las tareas estiman que el aspecto de la Santísima Virgen es idóneo para ser respuesta al culto. Sin embargo, y según aparece en el informe resumido del profesor Arquillo, en ese momento «aún no le habían sido colocadas las pestañas realizadas utilizando la plantilla de la restauración de 1978» siendo por tanto «la última operación que se efectúa para no afectarlas (las pestañas) por la pulverización de protección superficial que se le aplica a la policromía, se colocaron momentos antes de vestirla» asumiendo que «es posible que se desplazaran cerrando parte de los ojos al no estar el adhesivo completamente seco».

El proceso de vestir a la Virgen para restituirla al culto se completó con total normalidad. A pesar del cambio de aspecto provocado por las nuevas pestañas y las consultas al profesor Arquillo, este indicó que era un efecto transitorio producto de dicho cambio.

Tras situar a la Virgen ya en el camarín, su aspecto seguía suscitando dudas entre los oficiales de junta; en ese momento se intentó contactar en reiteradas ocasiones de manera infrucutosa con el profesor Arquillo al haberse ido ya de la Basílica. Al no ser posible, y a pocas horas de la apertura al público de la basílica, se decidió de manera errónea reponerla al culto tal y como estaba.

En el transcurso de la mañana del sábado 21, y ante la persistencia de ese efecto estético no deseado, se requirió la presencia del profesor Arquillo en la basílica además de otros expertos para analizar una posible solución. De ahí que se decidiera cerrar el templo para actuar lo antes posible.

Dichas labores de restablecimiento estético no pudieron culminarse antes de la hora de apertura de la basílica por la tarde, extendiéndose durante la noche una vez cerrado el templo. Esta intervención, bajo la supervisión del conservador de Bienes Muebles de la Hermandad -Carlos Peñuelas-, fue ejecutada por el escultor imaginero Esteban Sánchez Rosado.

En aras de la transparencia y para que los hermanos y devotos comprobaran por sí mismos el estado de la Virgen, se decidió ponerla en veneración extraordinaria durante tres días en el presbiterio bajo de la basílica.

Decisiones de la junta de gobierno extraordinaria

Habiendo recibido en la tarde de este lunes el informe resumido de la intervención de conservación y mantenimiento realizada a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza por parte del profesor Arquillo, y a la espera del informe definitivo más extenso, la junta de gobierno ha analizado dicho resumen de los trabajos llevados a cabo comparándolo con el informe de mayo de 2024 a fin de dilucidar el posible origen de la alteración en el resultado esperado y en el aspecto estético de la Virgen de la Esperanza.

Para lograrlo, la junta de gobierno ha decidido consultar a lo largo de este lunes con otros especialistas de reconocido prestigio, que han acudido a la basílica esa misma noche para realizar un examen visual, con el fin de analizar el aspecto actual de la Virgen y, en función de las conclusiones de dicho análisis, actuar en consecuencia. En este sentido, el cabildo de oficiales ha aprobado que sea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) quien realice las labores de supervisión técnica de dichas actuaciones.

Una vez finalizado todo este proceso, se convocará un cabildo general extraordinario para, en base a los resultados, determinar cuantas medidas se vayan a adoptar.

El mayordomo de Nuestra Señora de la Esperanza y el prioste de Nuestra Señora de la Esperanza han presentado su dimisión, que tomará efecto una vez resuelta esta incidencia. «Finalmente, la junta de gobierno expresa su compromiso de ir informando puntual y escrupulosamente a los hermanos del trascurso de todo este proceso».

