El Museo de Bellas Artes de Sevilla cerrará el año con una gran exposición que reunirá 120 obras maestras de la familia Bécquer

La muestra 'Los Bécquer, un linaje de artistas' ofrecerá dibujos y pinturas procedentes de importantes museos como el del Prado o el del Romanticismo, además de numerosos particulares

Del Pozo pide a Urtasun que el 'San Pedro' de Murillo ingrese en el Bellas Artes de Sevilla

'Baile en el exterior de una venta' (1867), lienzo de Joaquín Domínguez Bécquer que pertenece al Museo Carmen Thyssen de Málaga
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

El Museo de Bellas Artes de Sevilla cerrará el año con una gran exposición, 'Los Bécquer, un linaje de artistas', que reunirá en torno a 120 obras, entre dibujos y pinturas, pertenecientes a una de las sagas más importantes del ... arte español del siglo XIX: la de la familia Bécquer. La muestra se podrá disfrutar desde el próximo mes de diciembre hasta marzo de 2026 y ofrecerá creaciones procedentes de préstamos de numerosos museos de la talla del Musée Bonnat-Helleu de Bayona, (Francia), el Museo del Prado, el Museo San Telmo de San Sebastián, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Museo de Cádiz y la Biblioteca Nacional. A estos se suman los procedentes de diversas colecciones particulares españolas.

