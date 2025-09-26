Joan Manuel Serrat recibe el IX Premio de Cultura Universidad de Sevilla

Con un prolongado aplauso, el cantautor Joan Manuel Serrat fue recibido este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, donde se celebró la entrega del IX Premio de Cultura que concede la institución académica. La ceremonia, presidida por el rector Miguel Ángel Castro Arroyo, reunió a un auditorio lleno que acompañó con emoción un acto en el que no faltaron momentos musicales, como la interpretación a guitarra de 'Mediterráneo' o una versión de 'Lucía' a piano, violín y voz, antes de concluir con 'Caminante no hay camino'.

El jurado, presidido por el rector y conformado por la bailaora María Pagés, la periodista Pepa Fernández y Martín Serrano, secretario general de la US, decidió por unanimidad conceder el galardón a Serrat, destacando «su trayectoria artística ejemplar, la trascendencia y solidez de su obra, su compromiso social y todo un legado poético y musical que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones presentes y a buen seguro futuras». Luis Rafael Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad, abrió el acto evocando un poema para describir la obra del cantautor. «Sus canciones son tan necesarias como en su día fueron creadas», afirmó, subrayando que Serrat «ha tejido con sus versos una identidad colectiva« y que su legado «es bandera al viento libre por la tolerancia, la justicia y los valores democráticos».

Serrat, visiblemente emocionado y con su característico humor —hubo un instante distendido cuando no encontraba su discurso, amenizado con la interpretación de La saeta—, agradeció el premio «feliz y agradecido por estar en Sevilla, regreso una vez más a una ciudad que quiero y que me quiere». También tuvo palabras para el papel formativo de la cultura: «Me hace feliz pensar que con mi trabajo ayude al aprendizaje de los que vienen». En su intervención, el artista reivindicó la dimensión humana de la música: «Canto por el gusto de cantar y escribo canciones para expresarme, comunicarme y para ganarme la vida. Mis canciones son lo que yo siento pero también lo que me cuentan los demás; son lo que yo soy pero también lo que me gustaría ser, son mi realidad y mis fantasías».

El cantautor aprovechó el momento para lanzar un mensaje crítico sobre los desafíos actuales: «No me gusta el mundo en el que vivimos, un mundo hostil, contaminado e insolidario. Me desgarra el alma ser testigo del genocidio que sufre el pueblo palestino sin respuesta de los gobiernos del mundo entero», expresó, al tiempo que denunció la falta de compromiso frente al cambio climático por intereses económicos. «Creo en la verdad, la justicia y la democracia, y creo que van las tres de la mano o no van», añadió, antes de concluir que «solo con el conocimiento seremos capaces de progresar individual y colectivamente».

El acto se cerró con una ovación larga y sentida tras sus palabras finales: «Que los músicos no dejen de hacer sonar nunca los instrumentos, que los poetas alcen la voz, que no nos vuelvan sordos los gritos de angustia y las injusticias no se conviertan en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra».

El rector quiso dar un último mensaje, la Universidad de Sevilla creó este premio «para reconocer a personas e instituciones de la cultura» y con ello «se comprometía con una de sus misiones fundamentales, que es la de fomentar y acercar la cultura al conjunto de la sociedad». Subrayó que con la entrega de este galardón la institución «consolida ese compromiso con la libertad creativa para que pueda florecer la cultura», y aprovechó para agradecer la labor de los miembros del jurado, quienes calificaron al cantautor como «símbolo de progreso». Con este galardón, Serrat se suma a una nómina de personalidades distinguidas con el Premio de Cultura Universidad de Sevilla, entre ellas la periodista Pepa Fernández, el cantautor Amancio Prada, el pintor Luis Gordillo, el torero Curro Romero, la bailaora María Pagés, la pintora y escultora Carmen Laffón o el escritor Arturo Pérez-Reverte. El reconocimiento refuerza la estrecha relación de Serrat con Andalucía y, en especial, con Sevilla, donde sus interpretaciones de Machado, Lorca o Cernuda han forjado un vínculo cultural y sentimental duradero.