El Alcázar de Sevilla abre sus visitas guiadas gratis a los sevillanos: cuándo vuelven a salir las entradas

Un plan que no debe faltar en la agenda de todo sevillano sería una visita al Real Alcázar. El palacio es todo un emblema en la ciudad por su imponente majestuosidad y sus combinación de elementos arquitectónicos mudéjares, góticos y renacentistas lo hacen un recinto único que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Los ciudadanos nacidos o residentes en Sevilla capital podrán hacer visitas guiadas y gratuitas al Alcázar de forma exclusiva si lo planifican con antelación. Se trata de una actividad que se puede realizar durante todo el año de martes a domingo desde las 9 horas de la mañana, media hora antes de su apertura, pero que hay que ser bastante ágil para conseguir los tickets, ya que tienen una gran aceptación.

Dada la gran demanda para hacerse con una de estas entradas, hay que tener en cuenta que la reserva es mensual, por lo que el próximo 1 de octubre se podrán adquirir las de noviembre, según fuentes municipales. De este modo, ahora mismo se encuentran agotadas las de final de septiembre y las de octubre.

Según ha indicado el Ayuntamiento, se podrá disfrutar de sitios que se encuentran normalmente cerrados para el público en general, como por ejemplo la Galería de Grutesco, el balcón de la Fuente de Mercurio y la cubierta del Palacio Gótico.

Para los curiosos, el recinto acogió el rodaje de la quinta temporada de la serie de ficción 'Juego de Tronos' convirtiendo los Jardines del Agua en el reino de Dorne. Se filmaron escenas en varias áreas del monumento, incluyendo el Salón de los Embajadores, los Jardines del Agua, los Baños de Doña María Padilla y el Estanque de Mercurio.

Visitas gratuitas al Real Alcázar Dónde: Real Alcázar

Dirección: entrada por la Puerta de la Alcoba

Precios: entradas gratuitas

Entradas: en la página web del Real Alcázar

El acceso se realizará por la Puerta de la Alcoba y la visita se hará para grupos reducidos de 20 personas, haciendo que sea más íntima y exclusiva, además de que el monumento abre media hora más tarde, a las 9.30 horas.

Para participar solo tienes que reservar tu entrada nominativa online en la web del Alcázar de Sevilla el 1 de octubre. Al finalizar la visita se puede seguir disfrutando del resto del monumento con tranquilidad.