Javier Barón: «He tenido amistad con Paco de Lucía, Enrique Morente o Antonio Gades. He sido muy afortunado»

Francisco Javier Álvarez Rico, más conocido por su nombre artístico, Javier Barón (Alcalá de Guadaíra, 1963), recibió en la madrugada de este sábado en el LXIV Festival de Cante Jondo Antonio Mairena el Premio Antonio Mairena al Baile con motivo de los cincuenta años de carrera. Sucede en el galardón a Matilde Coral, que también lo ostenta.

Javier Barón es Premio Nacional de Danza 2008, Giraldillo al Baile de la Bienal de Flamenco 1988 y el Giraldillo a la Maestría en 2006. Se inició como bailaor con el maestro Pepe Ríos y luego en Madrid entró a trabajar en las compañías de Luisillo, Rafael de Córdova, Ciro y Rafael Aguilar, hasta que ingresó en el Ballet Nacional de España entonces dirigido por Antonio Ruiz Soler y después por María de Ávila. Formó parte de aquel elenco mítico de hombres del Nacional entre los que estaban Antonio Canales, Javier Latorre, Antonio Márquez y el propio Barón.

En 1996 dirige el primer Taller de Creación en el recién creado Centro Andaluz de Danza (CAD) y un año después debuta con su propia compañía en el teatro Central con el espectáculo titulado 'El Pájaro Negro'. Entre sus obras, títulos como 'Baile de Hierro', 'Baile de Bronce', 'Dime', 'Vaivenes', 'Encuentro de Baluarte' e 'Inmanencia'.

«Son cincuenta años de carrera, mucho. Hablé hace tiempo con el presidente de la Peña Antonio Mairena y le comenté que este año cumplía cincuenta años, y me dijo que eso habría que celebrarlo, y por ahí ha venido el premio del que me siento muy orgulloso y agradecido, sobre todo viniendo de un festival que permanece contra viento y marea y con tanto prestigio», dice el artista.

Javier Barón asegura igualmente que la primera vez que bailó en el Festival de Mairena del Alcor fue en el año 1970, y no estaba previsto. «Tendría siete años y lo único que pude hacer fue una pincelada. Estaban en el cartel Turronero, Camarón, verdaderos monstruos. Además, tener este premio después de que hace años lo haya recibido la maestra Matilde Coral, es un honor».

Dice sentirse muy bien acogido por el festival de Mairena del Alcor. «Siempre me siento muy bien en ese festival y es algo muy emotivo para mí. De tantas cosas que he tenido, incluso el premio nacional, es increíble que te reconozcan en tu tierra. Además, va a ir mucha gente de mi pueblo, de Alcalá de Guadaíra. Va a ser una buena noche, y en este momento es algo bellísimo a estas alturas de mi carrera y de mi edad, y más teniendo el nombre de Antonio Mairena», añade el bailaor.

Confiesa también el artista que conoció a Antonio Mairena, «pero era muy pequeño. Mi padre ponía la radio y retransmitían el festival o escuchábamos el programa de Miguel Acal. Tengo muchos recuerdos de aquellos años. Mi abuela era de Mairena del Alcor y por eso estoy muy vinculado con ese pueblo donde tengo muy buena acogida».

De los cincuenta años de carrera dice que no quita nada. «Todo ha sido buenísimo, aunque algunas cosas no hayan llegado en su momento, pero esto es luchar, ser humilde como me dijo Antonio Gades, y trabajar. Cuando uno quiere a veces no llegan las cosas y otras veces te dan lo más grande. Yo no quito nada, a lo mejor en lo personal sí, pero del escenario no quito nada. Soy feliz bailando, amo muchísimo la danza y he tenido la fortuna de haber podido trabajar con grandes nombres de la Danza Española y los he visto crear, y eso ahora, ¿quien lo puede ver?»

Añade Javier Barón que «he tenido amistad con el maestro Paco de Lucía, Enrique Morente o Antonio Gades y trabajé bajo la dirección de Antonio el Bailarín. He tenido una gran fortuna. He bailado en los mejores tablaos de Madrid en su época y por eso quiero dedicarle este premio a mi tío Manolo, que fue mi segundo padre y se volcó conmigo en Madrid para que aprendiera. Ahora estoy escribiendo todo eso».

Su último espectáculo, 'Caprichos', se basaba en los 'Caprichos' de Goya y fue estrenado en la pasada Bienal de Flamenco, un espectáculo que significó su regreso al festival sevillano, con Rosario Toledo y Alfonso Zurro. «Fue algo increíble trabajar con ese equipo. La verdad es que he hecho muchas cosas y estoy pensando escribir unas memorias y ponerlas en un libro, contando mis anécdotas y mis cosas, las fotos y todo lo que me ha pasado; los 21 años que viví en Madrid, las fiestas a las que acudía..., porque Madrid ahora ha cambiado mucho, pero aquellos años eran increíbles y he vivido cosas muy bellas con gente muy importante del flamenco y de la música. He pisado los grandes escenarios del mundo, el City Center, Ópera de París, y era como cuando los toreros pisan aquí la Maestranza. Pensaba: 'qué grandes artistas han pasado por aquí'».

Etapa en el Ballet Nacional de España

Otra de sus épocas fundamentales fue su paso por el Ballet Nacional de España, donde coincidió con compañeros que hoy son grandes artistas. «Conocí hitos de la danza como Antonio el Bailarín, el maestro Granero o Alberto Lorca, y de todos los maestros se me ha quedado algo. Yo elegí el flamenco porque es lo que me gusta, pero he tenido una preparación en la danza muy intensa en colocación, giros, y eso todo lo aprendí en el Ballet Nacional, tuve una enseñanza integral y ese aprendizaje fue el pilar de mi carrera. Ahora, cuando los chavales dicen que van a dar dos pataítas, no, no, hay que trabajar y crear y eso es siempre muy difícil y complicado». De repente le vienen también a su memoria lo que le dijeron sus padres cuando bien pequeño les dijo que quería bailar: «¿Quieres bailar?, pues a bailar. y siempre me apoyaron».

Dice que ahora lo que le queda es tener salud. «Somos humanos y tenemos rachas, pero intento estar bien y si puedo ayudar a la gente, la ayuda. Muchos me preguntan por sus hijos que quieren bailar, y siempre echo una mano, como me pasó a mi. Hay que ayudar y ser generoso para seguir viviendo».

Y en su mente quiere hacer un espectáculo nuevo en Alcalá de Guadaíra para Navidad. «Hice en su día una misa flamenca en Fuenlabrada junto a José Mercé y Chano Lobato, y me gustaría hacer algo y estoy ahí pendiente de poder hacerlo en una iglesia o en algún otro lugar, a ver si puede salir. Todo cuesta mucho trabajo«, dice el bailaor galardonado.