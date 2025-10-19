La Feria del Libro Antiguo de Sevilla roza medio siglo de historia con «creciente interés» del público joven y más proyección

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, promovida por la asociación de libreros del ramo con el apoyo del Consistorio hispalense, concluye este domingo por la tarde con importante repercusión cultural y creciente interés del público joven, que junto a ... amantes de la lectura de todas las edades se ha acercado a los 22 expositores instalados en la plaza de San Francisco, para cumplir con esta cita del calendario cultural de la capital andaluza.

El director de la Feria, José Manuel Quesada, ha destacado «el interés de los libreros y libreras por seguir haciendo de Sevilla el punto de encuentro de los amantes del libro antiguo, mirando al futuro con confianza y con ganas de seguir mejorando» y ofreciendo al público joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros de ocasión a precios asequibles.

Además, ha señalado el «crecimiento y proyección« del evento, que ya roza su medio siglo de historia con esta edición número 48 y ha puesto de relevancia la importancia del apoyo institucional para la celebración de esta cita.

El Ayuntamiento, como patrocinador de este evento promovido por la asociación de libreros, ha asegurado así que el mismo «se consolida como la tercera feria más importante del país en su sector, tanto por su volumen de ventas como por su repercusión cultural y la afluencia de público; alcanzando las mejores cifras de asistencia y ventas de los últimos tiempos» pese a que otras adiciones han contado con más expositores, según el balance de la organización señaladas por el Consistorio.

Además, el Ayuntamiento ha destacado las favorables condiciones meteorológicas y «el interés creciente del público joven por el libro antiguo y de colección».

«Esta feria es una de las citas culturales más queridas por los sevillanos y una seña de identidad de nuestra agenda literaria. Nos alegra enormemente ver cómo, edición tras edición, crece en calidad, público y relevancia nacional», ha señalado la edil de Turismo y Cultura, Angie Moreno, quien ha destacado que «el apoyo del Ayuntamiento a este evento es una apuesta por la cultura, por la lectura y por la memoria literaria de Sevilla».

La edición número 48 ha reunido en la Plaza de San Francisco a 22 expositores procedentes de toda España, que desde el pasado 29 de septiembre han ofrecido una selecta muestra de libros antiguos, curiosos y descatalogados, junto con revistas, mapas, cartografía, carteles antiguos y otras piezas de coleccionismo, haciendo las delicias de los amantes del papel y de las antigüedades.

Además de la oferta editorial, el evento ha contado con un amplio programa de actividades paralelas gratuitas. Entre ellas, han destacado las visitas guiadas a los fondos antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, la Biblioteca Colombina y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, cuyas plazas se agotaron poco después de su publicación; así como los cuentacuentos del narrador Carloco.

«Este tipo de actividades complementarias contribuyen a que la feria sea mucho más que un mercado del libro antiguo: es una experiencia cultural, educativa y emocional que conecta a generaciones distintas en torno a la lectura», ha afirmado Angie Moreno.

Uno de los momentos más emotivos de esta edición fue el homenaje al escritor, poeta y traductor Antonio Rivero Taravillo, quien antes de su muerte iba a pronunciar el pregón inaugural y cuya publicación, editada por la feria, se ha agotado.

También ha sido destacable la participación de la feria, por segundo año consecutivo, en La Noche en Blanco, organizada por la asociación sevillasemueve, el pasado 3 de octubre, cuando las casetas permanecieron abiertas hasta la 1:00 de la madrugada, recibiendo una gran afluencia de visitantes.

Durante la cita se presentó además la nueva publicación editada por la feria: un volumen que reúne La vida imaginada y El mapa del lector de poesía, de Jesús Marchamalo, con ilustraciones de Juan Vidaurre y prólogos de Luis Mateo Díez y Antonio Colinas, en un acto que contó con la participación del propio Marchamalo y del escritor Jesús Carrasco.