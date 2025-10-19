Suscríbete a
ABC Premium

La Feria del Libro Antiguo de Sevilla roza medio siglo de historia con «creciente interés» del público joven y más proyección

El evento cierra sus puertas este domingo tras su inicio el 29 de septiembre con actividades paralelas y homenaje a Antonio Rivero Taravillo

Arranca la Feria del Libro Antiguo de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades

La Feria del Libro Antiguo de Sevilla rendirá un homenaje a Antonio Rivero Taravillo con la lectura póstuma de su pregón

Público en la edición de este año de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla
Público en la edición de este año de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla ABC

S.L.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, promovida por la asociación de libreros del ramo con el apoyo del Consistorio hispalense, concluye este domingo por la tarde con importante repercusión cultural y creciente interés del público joven, que junto a ... amantes de la lectura de todas las edades se ha acercado a los 22 expositores instalados en la plaza de San Francisco, para cumplir con esta cita del calendario cultural de la capital andaluza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app