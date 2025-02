Un compromiso por la calidad literaria ilustrada

Fruto de su apuesta por la calidad, el editor Pedro Tabernero acaba de publicar dos libros de una nueva colección 'A la ya te ve ré'. Se trata de dos obras de autores reconocidos. Por una parte, 'El cine de las sábanas blancas y otros cuentos', con textos de Javier Salvago e imágenes de Daniel Rosell; y por otra, 'La comarca de los prodigios. Embelecos en el reino de Darmavia', con textos de Manuel Lozano Leyva e imágenes de Michel Moro.

Sobre esta nueva colección, Tabernero asegura que «todos los editores tenemos nuestros compromisos. Unos se dejan arrastrar por ellos y acaban publicando libros que, de no ser por el compromiso, quizá no habrían publicado nunca. Otros, más listos, llegan incluso a sacarle provecho al compromiso, cobrando una cantidad más o menos sustanciosa a cambio de darle gusto al comprometedor editando un libro que seguramente estaría mejor en el cajón del escritorio o en la papelera. Yo suelo ser impasible al compromiso. Antepongo, por norma, la calidad del texto y mi gusto personal a cualquier otra consideración».

Comenta también el editor sevillano que «de vez en cuando, recibo manuscritos de personajes y personas a las que no es fácil defraudar en su afán de ver sus escritos en letra impresa y, por si fuera poco, ilustrados». Para estos manuscritos, «digamos no estimulantes», asegura Tabernero, creó una nueva colección cuyo logo, basado en una pintura de Juan Romero, lleva el «perverso título de 'A la ya te ve ré'». Se trata de una frase hecha que el editor de Grupo Pandora ha escuchado desde niño, pero que no aparece en ningún diccionario.

Frase con «retranca»

Pero esa frase inicial que tenía un sentido de «retranca» cambió de significado cuando Tabernero recibió un libro de cuentos de Javier Salvago de una enorme calidad, que «me gustó e inmediatamente quise publicarlo». «Lo de inmediatamente -prosigue- es un decir porque antes Daniel Rosell tenía que ilustrar los relatos, y ya sabemos lo relativa que puede ser la medida del tiempo para un ilustrador. El inmediatamente se convirtió en un par de años de espera, lo que ha servido para que el libro de Salvago creciera y engordara con nuevos textos. No hay mal que por bien no venga».

'El cine de las sábanas blancas y otros cuentos' es un volumen muy cuidado que cuenta con once relatos de Javier Salvago, siendo el primero de ellos el que le da título al libro. En estas historias se dan cita lo fantástico, lo insólito y lo grotesco creándose un universo de personajes que irán llamando la atención del lector. Este libro no sería el mismo sin las magníficas ilustraciones que ha creado para el mismo el artista Daniel Rossell.

Se trata de acrílicos y óleos que en el caso del cuento 'El cine de las sábanas blancas' destaca por el uso de unos tonos anaranjados que resaltan el carácter onírico de lo relatado. Posteriormente, Rosell emplea tonos más fríos con predominio de los azules y violetas en relatos como 'Lagunas', 'Secuestrada' o 'Maldito despertador'. En 'El soñador de números' el color predominante es el marrón, mientras que la paleta se abre mucho más desde el punto de vista cromático en otros pasajes como en 'La novia de Brian'. El libro acaba con un epílogo que lleva por sugerente título 'Farsa en un acto de la creación del hombre... y la mujer'. La trama se desarrolla en un planeta de una lejana galaxia de un universo paralelo, estableciéndose un diálogo entre un dios creador de tercera generación, Creator 3, y el arcángel Gabel.

Un colaborador habitual

El segundo libro de esta nueva colección, 'La comarca de los prodigios', de Manuel Lozano Leyva, se divide en cuatro partes claramente diferenciadas: 'Dicha, cerveza y fantasía', 'Amores, negocios y conspiraciones', 'Confesiones, delitos y confusiones' y 'A la caza de la reina'. El libro es una fábula donde se habla de temas como la división de clases, la lucha social, el mercantilismo, etc. Estos textos de gran calidad literaria están refrendados por unas brillantes ilustraciones de Michel Moro elaboradas en acrílicos y óleos. El artista cubano es uno de los habituales de Pedro Tabernero y ha colaborado en distintos volúmenes de Grupo Pandora. Se trata de imágenes que tienen una enorme fuerza visual por el poder que irradia de los colores, alcanzándose una estética que recuerda a los pintores expresionistas del siglo XX.

Con estos dos primeros volúmenes, el editor sevillano ha querido ha acabado convirtiendo la frase 'A la ya te ve ré' en un «guiño para recibir y dar la bienvenida a unos libros deseados y con evidente calidad literaria que irán conformando esta nueva colección». Asimismo, asegura que «otros reconocidos autores y otros interesantes títulos se irán sumando a la lista de esta nueva colección cerrada al compromiso, pero abierta y muy abierta a la mejor literatura actual sin distinción de género».

Ahora es el lector el que se va a beneficiar de la calidad de unos textos y de unas ilustraciones que no dejarán indiferentes a nadie y que marcarán tendencia.

