El colegio San Francisco de Paula de Sevilla celebra el 75 aniversario de Antonio Machado en su feria del libro

El Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula celebra durante esta semana su XV edición de su Feria del Libro, que este año está dedicada a Antonio Machado con motivo del sesquicentenario de su nacimiento (1875–2025). Bajo el lema 'Caminante, no hay camino...', la Feria propone un enfoque interdisciplinar que conecta la figura del poeta sevillano con la literatura, la historia, el arte visual y la expresión oral.

Antonio Machado, uno de los grandes referentes de la literatura española y figura clave de la Generación del 98, tiene una presencia constante en las aulas del Colegio, especialmente en los niveles de Secundaria, donde su obra se estudia desde múltiples ángulos. Además de la ambientación temática, esta edición de la Feria del Libro ofrece una oportunidad única para que estudiantes, familias y docentes se acerquen a su legado a través de una programación variada y creativa, sobre todo para los más pequeños. Por ejemplo, en PK (4 años) está programado un recital poético de versos de Antonio Machado y la creación de un mural colaborativo inspirado en sus poemas. En K (5 años), se realizará un proyecto audiovisual sobre la vida de Antonio Machado, en el que los alumnos diseñan vestuarios y escenografías y graban sus propias escenas para exponer en la Biblioteca. En Primaria, los alumnos de Year 5 celebrarán un Poetry Slam con poemas escenificados de Antonio Machado y los de Year 6 ofrecerán un recital poético con una cuidada selección de poemas del autor, poniendo en valor la sonoridad y profundidad de su obra.

A ello hay que sumar el tradicional XXVII Concurso de Microrrelatos 'Don Luis González', en el que no sólo pueden participar alumnos y docentes si no también padres y madres de estudiantes y antiguos alumnos, y cuyos aspirantes deberán presentar trabajos inspirados en la obra de Machado, incluyendo la frase 'Caminante, no hay camino'.

Al margen de las actividades relacionadas con Antonio Machado, los alumnos asistirán a encuentros con diversos autores, como Lola Ordóñez, Fran Nuño o Juan Carlos García Reyes; realizarán diferentes visitas como la Biblioteca CRAI de la Universidad de Sevilla y asistirán a recitales, representaciones teatrales, cortometrajes y recitales infantiles. Por supuesto, durante la Feria, se celebrará además la tradicional venta de libros para alumnos, padres, madres y profesores, con una cuidada selección con temáticas relacionadas con la educación, inteligencia artificial, crianza y desarrollo infantil.