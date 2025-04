Alex Peña y la Cura convierte el Teatro Central en un escenario digital

Desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de junio y de manera gratuita, el teatro Central ofrece en su página web una experiencia escénica de interacción con el público a través del proyecto denominado 'Unboxing. Una caja dentro de otra caja', creado por Álex Peña y el colectivo creativo sevillano La Cura.

Manuel Llanes, director artístico del espacio escénico sevillano, dijo que este trabajo se enmarca dentro de nuevas propuestas que quieren incorporar a la programación anual, «se trata de mirar hacia adelante sin olvidar lo construido. Debemos escuchar mejor y romper inercias heredadas«, y añadió que, »necesitamos romper la cadena de la actividad cotidiana, Yo siempre he intentado hacer desde aquí una labor de docencia y crear una interacción entre el territorio, la población y la cultura«.

«Unboxing. Una caja dentro de otra caja», se inició a propuesta del actor y director teatral Alex Peña quien ya hizo un proyecto similar en el teatro Calderón de Valladolid. «Queremos presentar, señaló Llanes, una dramaturgia virtual de consumo online que se añade a otras actividades del teatro como son talleres, exposiciones, documentales, etc, porque hay una necesidad de reflexión de los artistas escénicos, con filósofos, escritores, artistas plásticos..., esa es la propuesta de estas conversaciones«.

«Unboxing. Una caja dentro de otra caja» es un escenario digital, que desdibuja las fronteras entre lo tangible y lo intangible, permitiendo al espectador sumergirse de forma gratuita en una experiencia inmersiva que desafía la imaginación y redefine el arte escénico para la era digital.

Este proyecto ha tenido un largo desarrollo con una meticulosa investigación, que finalmente nos lleva a un viaje a través de la realidad virtual con un recorrido 360º, yendo más allá de la obra teatral convencional, porque, fusiona la esencia del teatro con la interactividad propia de la navegación web, trascendiendo las limitaciones del espacio físico para que el espectador se adentre en un universo multidimensional.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, así como de la Unión Europea a través de NextGenerationEU, «Unboxing» abriendo nuevas puertas al arte y la creatividad, «y está llamado a romper la propia burbuja del teatro, porque es necesario desaprender para renacer«, dijo Llanes.

Por su parte el director y actor, Alex Peña señaló que el trabajo es un ensayo audiovisual interactivo, concebido como un recorrido virtual en 360° por el Teatro Central de Sevilla. «Consideramos la web del teatro como un escenario. Investigamos otras web de teatros y vimos que una de las cosas que más se veían eran las visitas 360 grados, pero claro, a un teatro vacío. Lo que hemos hecho es llenar de contenido esa visita virtual«. Peña utiliza la metáfora de 'una caja dentro de otra caja, como describió el arquitecto Gerardo Ayala al diseño del Teatro Central, para explorar temas como la transición generacional en la creación escénica, la iconografía del poder y los espacios políticos de representación.

El equipo que ha realizado 'Unboxing' ha estado liderado por Alex Peña y La Cura, con la participación de Verónica Morales, Alejandra Amere y Pilar Angulo en la conceptualización y desarrollo audiovisual. Además, artistas como Azael Ferrer, Ion Dinanina y Gloria Trenado. Reconocido por una trayectoria marcada por obras como 'Recreativos Federico', 'Data For The Drama' o 'El Teatro era un no-lugar, Alex Peña ha consolidado un lenguaje propio en las artes escénicas nacionales.

La visita virtual comienza con la construcción del Central en la Expo 92, «nos dimos cuenta que Gerardo Ayala, su arquitecto, lo construyó como un barco, cuya proa mira hacia la Giralda y la popa sin embargo, le da la espalda al teatro romano de Itálica, una alegoría del desprecio por el pasado».

Para este diálogo con el espectador en esta visita que tiene mucho de juego, se han basado en el espectáculo de Angela Liddell, 'Liebestod - El olor a sangre no se me quita de los ojos - Juan Belmonte', que puso en escena en el Central el pasado octubre. «No sí lo sabe, ni le hemos pedido permiso, yo no conozco a Angela Liddell pero fue algo que hizo aquí y hemos cogido frases de sus textos, además de otros que he escrito yo. Lo que hemos querido averiguar es cómo nos situamos ante los conflictos. Esto se puede visionar a través de un ordenador, del telefono móvil, cada uno en su casa. A partir de ahí, el drama es suyo«, dijo Alex Peña.

El proyecto ha contado con un equipo central de unas veinte personas así como con estudiantes de arte dramático de la ESAD de Sevilla, actores aficionados del Taller del teatro de El Viso del Alcor y trabajadores del propio Teatro Central, más otros cincuenta de colaboradores.

Una de las más dramáticas experiencias de este proyecto ha sido con los alumnos de la ESAD, dado que trataron con ellos un episodio de abusos que habían definido. Alex Peña se emocionó al recordarlo, «fue muy duro, mucho. Ellas no querían hablar con nadie, porque en su día pidieron ayuda y no les escuchaban, no querían hablar con gente de otra generación y nosotros quisimos reivindicarlas. Generamos una enorme empatía con ellas durante el tiempo de grabación y las conversaciones que mantuvimos. De ahí la importancia de escuchar, porque ellas tienen una narrativa distinta«.

«Queremos hacer con esta experiencia una batalla contra el edadismo. El Teatro Central ha cumplido treinta y un años. Hay públicos que vinieron entonces y siguen ahora, pero otros que ya no, y se está renovando. Hay gente de quince años que ya viene a nuestros espectáculos y por sí mismos, sin ser tutelados por su profesor», dijo Manuel Llanes.

En el recorrido que se puede hacer de forma interactiva por el teatro, se van abriendo puertas y 'caminando' a través de flechas, como en un videojuego. Así, se accede a una entrevista con la actriz Lucía Tejero, quien dió vida a Curro y a la que se graba con su antiguo traje de Curro ya lleno de moho. También hay entrevistas con el personal del teatro, técnicos, jefa de sala, o con las actrices Celia Vioque y Gina Escánez, «funciona como un videojuego, tu puedes entrar y pasar un minuto o estar más de hora y media si ves todos los vídeos y grabaciones», explicó Peña, quien afirmó que, «hay cosas más allá que el espectáculo en vivo, no todo es entretenimiento. Hay que trabajar sobre lo desconocido, y hacerlo mientras se está produciendo, de esto deberían tomar nota las instituciones«, manifestó.

Peña continúa con «Unboxing», su exploración en el ámbito digital, aprovechando el sistema de creación escénica digital VDD (Virtual Drama Developer), financiado en parte por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en una apuesta por la innovación en las artes escénicas.