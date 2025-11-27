La Policía Nacional ha desarticulado en el barrio sevillano de Los Pajaritos a un grupo criminal, integrado por once miembros, dedicado a la comisión de extorsiones, amenazas, detenciones ilegales y robos con violencia en domicilios habitados, vía pública y establecimientos comerciales. Usaban ... a toxicómanos de esta zona de la ciudad como cabezas de turco para planear sus robos.

La investigación, se inició en el mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de varios robos violentos en la ciudad y con el avance de la misma, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, pudo identificar y localizar a los presuntos autores.

Los miembros de este grupo criminal, utilizaban además a toxicómanos de la barriada de Los Pajaritos como cabezas de turco, obligándoles a alquilar vehículos a su nombre, para después utilizarlos en la comisión de los delitos, dificultando de este modo la labor policial y facilitando la impunidad de los responsables materiales de los hechos.

La fase de explotación de estas operaciones estaba programada desde hace semanas, pero no ha sido hasta ahora, el pasado día 21 del mes en curso cuando ha tenido lugar un dispositivo simultáneo que permitió realizar nueve entradas y registros en los principales domicilios objeto de la investigación, ubicados en el citado barrio, en el que participaron cerca de cien agentes pertenecientes a diferentes unidades de Policía Nacional como la UIP, UPR, GOES y medios aéreos.

En los mismos, la policía detuvo a siete personas presuntamente pertenecientes a este grupo criminal e incautó dos armas de fuego simuladas, un ariete, un machete, prendas de vestir utilizadas en los hechos, así como dinero y sustancias estupefacientes.

Una vez finalizadas las diligencias en sede policial, los detenidos y los efectos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión de seis de los implicados en diversos delitos de diferente tipología de robos, detención ilegal, lesiones, extorsión y amenazas, empleando armas de fuego en la realización de todas las acciones delictivas descritas.

Estas operaciones son ramificaciones de la denominada operación Leda, que se desarrolló a finales del pasado mes de octubre en la barriada de Los Pajaritos, donde los agentes practicaron 17 entradas y registros domiciliarios, detuvieron a 43 personas e incautaron diversas sustancias estupefacientes y armas de fuego.