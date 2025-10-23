Suscríbete a
Así será el nuevo reparto de minutos de las cofradías del Domingo de Ramos por carrera oficial

Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

Más de doscientos agentes de la Policía Nacional llevan a cabo la operación LEDA, que ya se contabiliza siete detenidos y mil plantas de marihuana

Operación de la Policía Nacional en Los Pajaritos, en una imagen de archivo
Operación de la Policía Nacional en Los Pajaritos, en una imagen de archivo Rocío Ruz
Jesús Díaz

Más de doscientos agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de la mañana de este jueves en la Operación LEDA, que se desarrolla en Los Pajaritos. Un macrodespliegue policial contra el narcotráfico que ha cerrado parcialmente este barrio sevillano.

