Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

Más de doscientos agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de la mañana de este jueves en la Operación LEDA, que se desarrolla en Los Pajaritos. Un macrodespliegue policial contra el narcotráfico que ha cerrado parcialmente este barrio sevillano.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, los agentes que están participando en este operativo pertenecen a distintas unidades de la Policía Nacional como Brigada de Policía Judicial (UDEV y UDYCO) y diversas unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección, etc. Además, participa Unidad Aérea de la Policía con un helicóptero.

Las primeras acciones se iniciaron este pasado miércoles, cuando se realizó seis registros domiciliarios, hubo siete detenidos y se produjo la incautación de mil plantas, dinero y otros efectos de interés para las investigaciones.

La operación se ha continuado este jueves, cuando ya se han llevado a cabo ocho registros domiciliarios, acompañados con un dispositivo de seguridad con cierre y controles y puntos concretos de la barriada objetivo. Ayer participaron 160 agentes y hoy 200 policías. La operación está abierta.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha enmarcado esta operación dentro del «compromiso contra la criminalidad en general y con el narcotráfico en particular». Asimismo, ha indicado que forma parte de una serie de operativos que la Policía Nacional «viene desarrollando desde hace tiempo». Entre ellos, la operación Vulcano, Eolo o Poda, en barrios que «precisan de una mayor intervención como el Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torreblanca», ha subrayado.