Del verano al otoño en 24 horas: Sevilla vivirá un cambio de tiempo brusco este fin de semana

Del calor sofocante al otoño en un fin de semana. Sevilla resiste los últimos coletazos del verano con temperaturas rozando los 40 grados este viernes y un aviso amarillo por riesgo importante, para darle ahora un empujón a la nueva estación astronómica, que entrará precisamente ... este lunes.

La ciudad vivirá un cambio de tiempo bastante acusado que provocará un descenso brusco de los termómetros en apenas 24 horas, debido a la entrada de un frente frío. «El anticiclón de las Azores va a girar casi 90 grados y se va a colocar Norte-Sur dejando esos vientos del Norte que son más frescos», explica a ABC Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía.

Esta nueva situación de descenso se ha empezado a notar desde este viernes, que irá a más conforme avance el fin de semana, siendo el lunes la jornada más fresca en la capital hispalense, con la bajada de 10 grados en las máximas así como un descenso moderado en las mínimas, pero que se apreciará igualmente.

«De los 37 grados del sábado, pasaremos a 34ºC el domingo y estaremos por debajo de los 30ºC el lunes», señala Del Pino, que indica que esta será «la jornada más fresca» en la ciudad. Además, «una de las noches donde se notará mayor cambio será la del domingo al lunes, cuyas mínimas estarán en 15 grados».

Del Pino aclara que estas variaciones «son habituales, sobre todo en el cambio de estación del verano al otoño, ya que hay entradas y salidas de borrascas, algo muy típico de esta época, de ahí estos 'veranillos'». De todas formas, comenta que «esta transición no es gradual, sino que van y vienen debido al juego de borrascas». «A partir del lunes, la situación puede volver a cambiar con alguna subida de las temperaturas en la capital hispalense, y será el jueves cuando pueden volver a bajar, pero aún no hay nada determinado a día de hoy», añade.