Suscríbete a
ABC Premium

Del verano al otoño en 24 horas: Sevilla vivirá un cambio de tiempo brusco este fin de semana

Las temperaturas máximas se desplomarán hasta diez grados debido a la entrada de vientos más frescos

Día nublado en Sevilla
Día nublado en Sevilla Raúl doblado
María José Lora

María José Lora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del calor sofocante al otoño en un fin de semana. Sevilla resiste los últimos coletazos del verano con temperaturas rozando los 40 grados este viernes y un aviso amarillo por riesgo importante, para darle ahora un empujón a la nueva estación astronómica, que entrará precisamente ... este lunes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app