El vacío que deja el Betis en Heliópolis: «Dos días de partido pagan las facturas del mes»

Bares y negocios se enfrentan a las pérdidas económicas que va a suponer la ausencia de los béticos

Los vecinos destacan los problemas de tráfico que causan los partidos, aunque reconocen que «da vida al barrio»

Guía para los béticos que vengan a la Cartuja: aparcamientos, fan zone, tienda, puertas de acceso...

La calle Ebro, en el barrio de Heliópolis, con el Benito Villamarín de fondo
juan flores
Cristina Rubio

Después de mucha expectación el Betis se muda oficialmente este viernes a la Cartuja, estadio que será su sede mientras duren las obras en el Benito Villamarín. El equipo continuará con normalidad fuera del barrio, pero Heliópolis va a notar mucho la ausencia del ... Betis. Bares, tiendas y vecinos se hacen a la idea de lo que será la vida sin los béticos durante los dos próximos años, si es que se cumple con los plazos establecidos.

