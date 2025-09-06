Suscríbete a
Urbanismo exige al Banco de España que retire la rampa de acceso de la Plaza de San Francisco

La petición del Ayuntamiento de Sevilla se envió sólo un día antes de que prohibieran los anclajes de los toldos y se justifica en el hecho de que resulta «incompatible» con el proyecto 'Eje Central' de Sanz

La rampa de acceso al Banco de España por la Plaza de San Francisco se instaló en el año 2017
La rampa de acceso al Banco de España por la Plaza de San Francisco se instaló en el año 2017
Mario Daza

El gobierno de José Luis Sanz trabaja en la puesta en marcha del proyecto 'Eje Central', uno de los planteamientos del alcalde para cambiar la trama urbanística y unificar la estética del tramo comprendido entre la Puerta de Jerez, la Plaza Nueva y ... la de San Francisco, incluyendo la Avenida de la Constitución. Con los trabajos ya iniciados en el entorno del Ayuntamiento, es intención que continúen en el resto del trazado en los próximos meses y, por ello, se trabaja ya en la retirada de todos los elementos que afectan al desarrollo de la iniciativa. Uno de ellos, toca directamente al edificio del Banco de España, institución que acaba de impedir al Consistorio la instalación de los anclajes de los toldos.

