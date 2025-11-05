Suscríbete a
Urbanismo desestima el recurso de Adepa a los apartamentos turísticos junto a la Maestranza

La entidad patrimonialista había solicitado a la Gerencia que se revisara la licencia de demolición del edificio de los números 10 y 11 del Paseo Colón

Urbanismo tumba el recurso de la Maestranza contra los apartamentos turísticos del Paseo Colón

El solar donde se ubicará la nueva promoción de apartamentos turísticos en el Paseo Colón
El solar donde se ubicará la nueva promoción de apartamentos turísticos en el Paseo Colón ABC
Mario Daza

La Gerencia de Urbanismo ha desestimado el último escollo que suponía una amenaza para la construcción de un nuevo edificio de apartamentos turísticos en el Centro de Sevilla. En concreto, el Consejo de Gobierno que se celebró en la mañana de ayer procedió a ... desestimar el recurso presentado por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) contra la licencia de demolición del edificio situado en los números 10 y 11 del Paseo de Cristóbal Colón y que fue concedida por el Ayuntamiento de Sevilla con fecha de 22 de diciembre de 2023. En el mismo, la entidad patrimonialista denunciaba que las obras podían causa algún tipo de afección a un edificio con especial protección como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

