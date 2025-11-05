Urbanismo desestima el recurso de Adepa a los apartamentos turísticos junto a la Maestranza

La Gerencia de Urbanismo ha desestimado el último escollo que suponía una amenaza para la construcción de un nuevo edificio de apartamentos turísticos en el Centro de Sevilla. En concreto, el Consejo de Gobierno que se celebró en la mañana de ayer procedió a ... desestimar el recurso presentado por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) contra la licencia de demolición del edificio situado en los números 10 y 11 del Paseo de Cristóbal Colón y que fue concedida por el Ayuntamiento de Sevilla con fecha de 22 de diciembre de 2023. En el mismo, la entidad patrimonialista denunciaba que las obras podían causa algún tipo de afección a un edificio con especial protección como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Una vez estudiada esta petición de Adepa, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo que han analizado el expediente han considerado que el recurso no debía prosperar. En la respuesta a su petición se les aclara que en su día se redactó el Catálogo del Sector 13 Arenal donde se asignó un determinado nivel de protección a aquellos edificios que se consideraron merecedores de ello y entre los que no estaba este inmueble del Paseo Colón. Por lo tanto, se insiste en la resolución, resulta evidente que para construir un edificio de nueva planta en una parcela que no resultó catalogada es imprescindible demoler el anterior. Es decir, los redactores del catálogo, que actuaron sobre la base de la legislación estatal y autonómica, en su momento abrieron y aprobaron la posibilidad de demoliciones y nuevas plantas en edificios no catalogados, como es el caso de este junto a la Real Maestranza.

No es el primer recurso contra este proyecto que desestima la Gerencia de Urbanismo. En el mes de septiembre de 2024 se hizo lo mismo con el que había presentado la propia Real Maestranza de Caballería contra la licencia otorgada para levantar un edificio con 36 apartamentos turísticos, 31 plazas de aparcamiento, piscina en planta ático y varios locales comerciales en la finca colindante a sus dependencias, situada en los números 10 y 11 del Paseo Colón y en el número 3 de la calle Circo, donde además se abriría una puerta de entrada. Los servicios jurídicos entendieron entonces que todos los argumentos expuestos por el recurrente eran insuficientes para frenar la autorización y, por tanto, decidieron dar luz verde a su ejecución.

En concreto, la Real Maestranza esgrimía tres argumentos para pedir que se revocara esta licencia. Entre ellas, que las modificaciones del proyecto no tenían el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio o que las obras representaban un «grave riesgo» para el patio de la Sacristía, situado dentro de su sede en el número 12 del Paseo Colón, como consecuencia de la ubicación de los pilares del nuevo edificio sobre los muros perimetrales. Por último, señalaban que el informe técnico partía de una premisa errónea al considerar acreditada la existencia de una servidumbre que garantizaba la apertura de huecos de iluminación y de ventilación de las estancias del nuevo edificio. Los servicios jurídicos del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia concluyeron que ninguno de estos aspectos tenía un fundamento sólido como para ser estimados parcial o totalmente.