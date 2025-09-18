Suscríbete a
ABC Premium

Una historia de sevilla... en verano

El trianero que fundó Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia

Rodrigo de Bastidas, marino y hombre de aventura oriundo de Triana, levantó en 1525 el primer asentamiento estable de la América continental junto al mar Caribe

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Recreación con IA de Rodrigo de Bastidas, fundador de la ciudad de Santa Marta en Colombia
Recreación con IA de Rodrigo de Bastidas, fundador de la ciudad de Santa Marta en Colombia
Jesús Pozuelo

Jesús Pozuelo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace 500 años, un explorador sevillano puso nombre a una ciudad del otro lado del Atlántico en lo que hoy en día es Colombia: Santa Marta. El aventurero trianero Rodrigo de Bastidas levantó en 1525 el primer asentamiento estable de la América ... continental junto al mar Caribe. El nombre de Santa Marta le vino porque su fundación coincidió con la festividad litúrgica del 29 de julio, siguiendo la costumbre de la época de bautizar los nuevos territorios con el santo del día en el que llegaban. Medio milenio después, Santa Marta sigue siendo un cruce de historia, naturaleza y mestizaje cultural, con un origen que enlaza directamente con Sevilla y con la Triana marinera del Quinientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app