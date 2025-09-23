El tranvibús de Sevilla Este se estrenará este lunes y será gratuito toda la primera semana

El Ayuntamiento de Sevilla ultima los preparativos para el estreno de la que será la primera línea del tranvibús, el nuevo servicio de Tussam que va a conectar el barrio de Sevilla Este con la estación de Santa Justa y que, en esta primera fase, llegará también a los alrededores de Nervión. Después de dos meses de pruebas técnicas, la Delegación de Movilidad ha anunciado hoy que comenzará a funcionar a pleno rendimiento a partir de este lunes 29 de septiembre, con un total de diez vehículos en ruta y una frecuencia de paso que en horas punta alcanzará los 10 minutos. Con su puesta en marcha, el gobierno de José Luis Sanz prevé una mejora de los desplazamientos de los vecinos del Distrito Este y una reducción de hasta 400 vehículos por las calles que configuran su trazado.

El objetivo municipal pasa ahora porque los potenciales usuarios de la TB1 (que así se llamará esta línea) opten por hacer uso de la misma, alcanzando una cifra de viajeros que se estima que estará en torno a las 9.000 personas al día. Un porcentaje elevado si se tiene en cuenta que el Distrito Este tiene en la actualidad unos 150.000 vecinos. Para fomentar su uso, Movilidad ha determinado que durante la primera semana de funcionamiento, es decir, entre el lunes 29 de septiembre y el 6 de octubre, los viajes sean gratuitos. A partir de entonces, el coste de cada trayecto será idéntico al del resto de las líneas de Tussam, permitiéndose también el pago con tarjeta en el interior de los autobuses. A los mismos se podrá acceder por hasta cuatro puertas, instalándose en cada una de ellas un dispositivo para validar los billetes.

El tranvibús -o Bus de Tránsito Rápido (BTR)- irá por un carril reservado y exclusivo, aunque Tussam estudia ahora si alguna de las otras líneas que dan servicio al barrio de Sevilla Este podría hacer uso también del mismo para reducir los atascos en las grandes avenidas. El uso de este espacio de la calzada permitirá que la velocidad comercial se sitúe entre los 22 y los 25 kilómetros a la hora y que los tiempos de los trayectos se reduzcan de forma considerable. Por poner varios ejemplos, actualmente un sevillano tarda de Torreblanca a Nervión unos 46 minutos, dato que bajará hasta los 28 minutos con el tranvibús. Desde Andalucía Residencial, pasará de 44 a 26 minutos; desde el Palacio de Congresos se reducirá de 34 a 20 minutos; desde las Góndolas de 28 a 16 minutos, mientras que desde el Polígono de San Pablo lo hará de los 20 a los 10 minutos. Una vez en Nervión, podrán hacer transbordo con otros servicios como el tranvía o el metro.

Equilibrar la demanda

Las previsiones de Movilidad señalan que cada autobús tendrá capacidad para unas 120 personas y su horario de funcionamiento será como el del resto de las líneas. Es decir, con una primera salida sobre las 6.30 horas de la mañana y un último viaje alrededor de las 23.30 horas de la noche. Serán, eso sí, autobuses completamente eléctricos, lo que dará al proyecto un aire sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Una vez que se lleve a cabo el estreno y se analice el nivel de demanda que tendrá el TB1, Tussam va a estudiar la posibilidad de llevar a cabo algunos cambios en el resto de las líneas que prestan servicio a Sevilla Este, como son la 27, la LE o la B4, que podrían ver reducida o aumentada su frecuencia en función de cuáles sean las necesidades. A todo ello se sumará a partir del 17 de noviembre el estreno de la lanzadera que conectará este barrio con el Hospital Virgen Macarena, dando así respuesta a una de las históricas demandas que tenían los vecinos de la zona y que funcionará como línea exprés.

