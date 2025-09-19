El tranvibús de Sevilla: un proyecto del PSOE por la ausencia de la línea 2 del metro

Con el arranque inminente del servicio del tranvibús, los vecinos de la zona este de la ciudad ya han podido comprobar el impacto que está teniendo en el tráfico. Desde el pasado miércoles se han producido grandes atascos en la avenida de Kansas City, la ... avenida de Montesierra y Sevilla Este, como resultado de la pérdida de un carril para la circulación del nuevo medio de transporte. Un proyecto ideado por el anterior gobierno socialista que se presentó como una solución a la falta de comunicación que tiene el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con el resto de la capital hispalense, zona que aglutina una sexta parte del total de habitantes de Sevilla.

La realidad es que el tranvibús no es más que una alternativa a la ansiada línea 2 del metro, que uniría la ciudad de este a oeste. El recorrido previsto partía desde el barrio de Torreblanca, atravesando Sevilla Este y el Palacio de Congresos, Montes Sierra, Kansas City, la estación central de Santa Justa, José Laguillo, la Plaza del Duque y la estación de Plaza de Armas, para finalmente cruzar el río y llegar la Cartuja.

La Junta de Andalucía decidió en 2010 anteponer la construcción de la línea que conecta Pino Montano y Bellavista. Una decisión motivada tanto por razones políticas, ya que la línea que actualmente se está construyendo se decidió que empezara por Pino Montano -histórico feudo socialista- como económicas. La complejidad de la línea 2, con el Casco Antiguo y el cruce del río en su trazado, implica que se tengan que utilizar tuneladoras lo que eleva considerablemente el coste respecto a la técnica del 'cut and cover' que se emplea en la línea 3.

En 2021, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Sevilla establecía la hoja de ruta a seguir para el transporte urbano. Ahí se incluían más zonas peatonales, cinturones verdes y nuevos medios de transporte colectivo. Es en ese documento donde se establece la ampliación del tranvía hasta Nervión y Santa Justa para posteriormente hacerlo hasta la plaza del Duque. Ante la llegada de los fondos europeos Next Generation y con la premisa de que el Metrocentro no podría acceder por algunas zonas, se decide que ese tramo lo realizaría el tranvibús, el que se decidió que sería la mejor opción a la demanda histórica de Sevilla Este. Una decisión que, además, gozaría de mayor rentabilidad electoral por los tiempos de construcción.

Antes de que José Luis Sanz llegara a la Acaldía ya se mostró reacio a un proyecto que Antonio Muñoz prometió replicar en las grandes avenidas de la ciudad durante la campaña electiral. Sin embargo, el hecho de que ya estuviera iniciado y respaldado por fondos europeos que podían perderse de no llevarlo a cabo, al actual gobierno municipal no le quedó otra que afrontarlo. «No es la solución para estos barrios sino, evidentemente, la línea 2 del Metro, pero es un proyecto que nos encontramos encima de la mesa y que vamos a llevarlo a cabo», señaló ante los medios el propio Sanz cuando valoró el inicio de las obras de este tranvibús que duramente se ha criticado desde su proyección en los barrios de la zona Este de Sevilla.