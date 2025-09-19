Suscríbete a
El tranvibús de Sevilla: un proyecto del PSOE por la ausencia de la línea 2 del metro

Los atascos en Kansas City y Sevilla Este evidencian que, lejos de mejorar la fluidez de la zona, ceder un carril al nuevo transporte entorpece aún más la circulación

Los barrios de Sevilla afectados por los atascos temen que el tranvibús sea más un problema que una solución

El tráfico generado por el carril destinado a la circulación del tranvibús en la avenida Kansas City
El tráfico generado por el carril destinado a la circulación del tranvibús en la avenida Kansas City
Cristina Rubio

Con el arranque inminente del servicio del tranvibús, los vecinos de la zona este de la ciudad ya han podido comprobar el impacto que está teniendo en el tráfico. Desde el pasado miércoles se han producido grandes atascos en la avenida de Kansas City, la ... avenida de Montesierra y Sevilla Este, como resultado de la pérdida de un carril para la circulación del nuevo medio de transporte. Un proyecto ideado por el anterior gobierno socialista que se presentó como una solución a la falta de comunicación que tiene el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con el resto de la capital hispalense, zona que aglutina una sexta parte del total de habitantes de Sevilla.

