El TIS reúne en Sevilla a 8.000 profesionales del sector turístico

Este miércoles comienza la sexta edición del TIS, la gran feria tecnológica dedicada a la innovación turística en la que más de 8.000 profesionales se dan cita para afrontar las estrategias y el futuro del sector. Hasta el próximo viernes más de 400 ... ponentes y expertos de carácter nacional e internacional y más de 200 firmas expositoras se dan cita en el Palacio de Congresos de la capital hispalense.

Será esta tarde cuando el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el Consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la directora de TIS, Silvia Avilés, inauguren oficialmente el congresos.

El país invitado será Corea del Sur, que estará representado por una delegación institucional y que supone una importante oportunidad para el sector andaluz. Tal y como declaró Arturo Bernal en la presentación del congreso el pasado mes de septiembre, el TIS generará un impacto económico en la capital hispalense de 22 millones de euros, mientras que el gasto directo de los asistentes será de 7 millones de euros.

El Tourism Inovation Summit, del que ABC es media partner, también será una oportunidad para establecer conexiones con socios tecnológicos clave que impulsen la competitividad de destinos y compañías del sector, optimizando sus procesos y mejorando la experiencia de los viajeros. A su vez, se abordará como las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), la robótica, la automatización de sistemas, los datos o la realidad extendida, están transformado la industria turística en todos sus segmentos.

La inteligencia artificial y el turismo

Con cinco escenarios simultáneos y ocho foros sectoriales, ofrecerá una agenda de más de 120 sesiones diseñada para ayudar a las empresas y destinos a adaptarse al nuevo contexto económico y tecnológico. Entre las temáticas a debatir en esta edición se encuentran los retos que afronta la industria para encarar los próximos años bajo la influencia de las nuevas tecnologías, en especial de la IA, con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad a la vez que captar nuevas audiencias.En el ámbito de los destinos, TIS2025 pondrá el foco en la gestión inteligente, con casos de éxito de Andalucía, Benidorm, Brasil, Dubrovnik, Viena, París, Turín, Dublín o Laponia. Asimismo, acogerá la segunda edición del Foro de Regiones Turísticas Innovadoras, reuniendo a consejeros y directores generales de turismo de Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia, Madrid, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia.

Además, en el segmento de las agencias de viajes, se explorará como se han tenido que adaptar para satisfacer las demandas del nuevo viajero, mientras que en el segmento de hospitality se debatirá cómo mantener la autenticidad y escalar modelos en una industria en plena transformación digital.