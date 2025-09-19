Suscríbete a
La terminación del estadio del Betis: un cuarto de siglo de espera... y por fin hubo voluntad política

Ningún gobierno local, hasta ahora, quiso afrontar un proyecto estratégico para la ciudad

El gobierno de José Luis Sanz resuelve en 141 días la tramitación del Nuevo Villamarín

El arquitecto del proyecto del Betis, el alcalde y el presidente del club, durante la presentación del nuevo estadio en 2023
El arquitecto del proyecto del Betis, el alcalde y el presidente del club, durante la presentación del nuevo estadio en 2023 J. M. Serrano

J. M. R.

Durante un cuarto de siglo, el sueño de completar el Benito Villamarín ha sido una carrera de fondo plagada de obstáculos administrativos y falta de voluntad política. El Real Betis inauguró en 2000 la primera mitad de su nuevo estadio, una ambiciosa ... obra que debía culminarse con la construcción de las gradas pendientes y un anillo exterior que diera coherencia arquitectónica al coliseo verdiblanco. Pero, desde entonces, el proyecto ha permanecido encallado en los despachos municipales, atrapado entre trámites que nunca avanzaban y silencios que congelaban cualquier intento de desbloqueo. A veces, a cuenta de la rivalidad cainita.

