El gobierno de José Luis Sanz resuelve en 141 días la tramitación del nuevo estadio del Betis

La operación urbanística que sustenta el proyecto para la construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín ya cuenta con todos los parabienes del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno municipal aprobó ayer definitivamente el Estudio de Ordenación presentado por el club verdiblanco, con los votos ... a favor de los concejales del PP, PSOE y Vox y la negativa de los ediles de Con Podemos-IU, que incluso amenazaron con que esta iniciativa acabará en los tribunales. En la práctica, este paso definitivo en el Consistorio permitirá al Betis solicitar en Urbanismo la licencia de obras para la construcción de la nueva grada de Preferencia -presumiblemente a inicios de 2026-, aunque también supone el último capítulo de una tramitación que se intentó iniciar en el año 2013 y que se topó con las reticencias de los técnicos y concejales de entonces. Una década después, el actual ejecutivo de Sanz ha sido capaz de resolverlo en poco más de dos años desde su llegada a la Alcaldía.

En concreto, los trámites que dependían directamente del gobierno de José Luis Sanz se han resuelto en un tiempo récord, gracias entre otras cosas a que tanto los responsables del Betis como los de la Gerencia de Urbanismo han ido de la mano a la hora de ajustar el proyecto a las particularidades de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Esta normativa aprobada por el ejecutivo de Juanma Moreno ha sido clave en todo el proceso, como también la modificación del PGOU que refrendó el Pleno a comienzos de este año y que permite que en los tres estadios de la ciudad -Villamarín, Cartuja y Sánchez Pizjuán- puedan incluirse otros usos que vayan más allá de los deportivos. Ambos textos legales han facilitado al máximo esta operación por la que el Ayuntamiento aporta la explanada de 8.800 metros cuadrados de la calle Doctor Fleming y casi 500 de viario y por la que recibirá a cambio unos 3.000 metros de locales en el nuevo edificio polivalente que irá adosado al graderío que se edificará.

Así, y sumando los tiempos de cada uno de los pasos que ha autorizado el Consistorio, el gobierno de José Luis Sanz ha tardado un total de 141 días en sacar adelante la operación urbanística del nuevo Benito Villamarín. Todo comenzó el 28 de noviembre de 2023, fecha en la que el Betis presentó el Avance del Estudio de Ordenación, aunque este no se completó hasta el 22 de febrero de 2024 con la documentación complementaria. Ahí empezó el trabajo de los técnicos municipales, que en 62 días publicaron el decreto de toma de conocimiento del expediente y pusieron en marcha el periodo de exposición pública, antes de que se comenzara con la gestión en la Junta de Andalucía. Un trámite que permitió que el 18 de julio de 2024 el club ya contara con el Informe Ambiental Estratégico favorable a la iniciativa, un paso definitivo para que el proyecto culminara con éxito.

Estudio de ordenación del Benito Villamarín Promotor Hito Fecha Días 62 Decreto toma conocim. Avance y consultas públicas Solicitud informe Servicio PMS Informe Servicio PMS Solicitud informes sectoriales Informe técnico. Aprobación inicial Informe jurídico. Aprobación inicial Aprobación inicial Junta de Gobierno Publicación BOP e inform. pública 20 días Informes sectoriales tras aprobación inicial Solicitud informe servicio PMS Informe servicio PMS Informe técnico. Aprobación definitiva Informe jurídico. Aprobación definitiva Propuesta informe de gobierno extraordinario Remisión documento a Costas Propuesta Consejo de Gobierno Aprobación definitiva. Pleno Ayuntamiento 23/02/24 02/04/25 08/04/25 22/04/25 22/04/25 23/04/25 24/04/25 06/05/25 12/05/25 10/07/25 15/07/25 16/07/25 16/07/25 23/07/25 22/08/25 02/09/25 18/09/25 GUMA Informes y trámites GUMA Informes y trámites GUMA Informes y trámites GUMA 40 13 26 141 Tramitación total 680 días Tramitación Ayuntamiento 141 días ABC SEVILLA

Con todo, la tramitación regresó al Ayuntamiento el 2 de abril de 2025. A partir de ahí, y durante un plazo de 40 días, se resolvieron otros aspectos como la petición del informe del Servicio del Patrimonio Municipal de Suelo de la Gerencia de Urbanismo y de otros documentos sectoriales como los de Aviación Civil, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Servicio Provincial de Costas o la Secretaría General de Telecomunicaciones. A todo ello se sumaron también los informes técnicos y jurídicos necesarios para la aprobación inicial del expediente, paso que dio la Junta de Gobierno el 24 de abril de 2025. Posteriormente, tuvo lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la solicitud de los informes sectoriales que dependían de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, algo que se produjo oficialmente el 12 de mayo de 2025. Los 141 se completan con los 13 días que se dedicaron a obtener los últimos informes de Urbanismo y los 26 que transcurrieron desde que se enviaron las últimas modificaciones a Costas (22 de agosto) y la aprobación de ayer en el Pleno.

Dos años en el exilio

Con el refrendo definitivo al Estudio de Ordenación, el Betis pone fin a 680 días de trabajo que empezaron con la presentación en el registro municipal del Avance el 28 de noviembre de 2023 y ahora sólo le resta pedir la licencia de obras para construir el nuevo graderío. Actualmente, el club procede a los trabajos de derribo de la anterior grada de Preferencia, lo que ha hecho que el equipo tenga que mudarse al Estadio de la Cartuja para disputar los encuentros de Liga y competición europea durante, al menos, estas dos próximas temporadas. La intención es que el Betis regrese al Villamarín para la temporada 2027-2028, aunque el presidente Ángel Haro deslizó hace unos días que es probable que ese plazo tenga que aumentarse y que, por tanto, se disputen algunos encuentros como local en la Cartuja durante el tercer año de este éxodo forzoso. Todo dependerá de cuál sea la evolución del cronograma y de la agilidad con la que se llevan a cabo las obras de ejecución de las nuevas instalaciones.

La gran novedad del proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín no sólo está en el objetivo del club de fomentar el pre y post partido y de convertir el recinto en un atractivo para el ocio de los sevillanos durante los 365 días del año. Además, la otra clave importante reside en la construcción de un edificio polivalente de nueve plantas y una plaza pública en la explanada de la calle Doctor Fleming aportada por el Ayuntamiento. En este edificio se van a ubicar diferentes usos de índole comercial, deportivo, sanitario y social, además de un hotel de lujo, un auditorio con cerca de 500 butacas y dos plantas de aparcamiento subterráneo que no serán para los residentes. En este mismo inmueble, que se construirá en estructura de terrazas para no afectar a la estética del entorno, el Ayuntamiento de Sevilla contará con 3.000 metros de locales para uso vecinal y social. El proyecto se completa con la instalación de la cubierta y del revestimiento exterior del estadio.