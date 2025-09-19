Suscríbete a
ABC Premium

El gobierno de José Luis Sanz resuelve en 141 días la tramitación del nuevo estadio del Betis

El proyecto del Benito Villamarín sale adelante con los votos de PP, PSOE y Vox, dos años después de que el club presentara la primera documentación

Ya en 2013, los verdiblancos quisieron desbloquear esta operación urbanística pero se toparon con las trabas de varios técnicos y de los propios concejales

La terminación del estadio del Betis: un cuarto de siglo de espera... y por fin hubo voluntad política

La opinión de Adriano: «Gol a la burocracia»

El Betis ya tiene todos los permisos para construir el nuevo Benito Villamarín

El nuevo Estadio Benito Villamarín ya cuenta con todos los permisos para su construcción
El nuevo Estadio Benito Villamarín ya cuenta con todos los permisos para su construcción ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La operación urbanística que sustenta el proyecto para la construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín ya cuenta con todos los parabienes del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno municipal aprobó ayer definitivamente el Estudio de Ordenación presentado por el club verdiblanco, con los votos ... a favor de los concejales del PP, PSOE y Vox y la negativa de los ediles de Con Podemos-IU, que incluso amenazaron con que esta iniciativa acabará en los tribunales. En la práctica, este paso definitivo en el Consistorio permitirá al Betis solicitar en Urbanismo la licencia de obras para la construcción de la nueva grada de Preferencia -presumiblemente a inicios de 2026-, aunque también supone el último capítulo de una tramitación que se intentó iniciar en el año 2013 y que se topó con las reticencias de los técnicos y concejales de entonces. Una década después, el actual ejecutivo de Sanz ha sido capaz de resolverlo en poco más de dos años desde su llegada a la Alcaldía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app